No solo la oposición, los socios de la NDA también presionan por demandas en AIPPM antes de la sesión presupuestaria | Noticias de India.

NEW DELHI: A lao de la primer sesión presupuestaria en la 18va Lok Sabha, no solo los partidos de oposición, sino los socios de la NDA del BJP en el poder, plantearon sus respectivas demandas en la reunión de todos los partidos el jueves. Si el aliado del BJP, JD(U), pidió al gobierno que se vanta con la legislación One-Nation One-Election, LJP exigió un “paquete industrial especial” para Bihar, que va a tener elecciones a la asamblea más adelante este año. El aliado del BJP del sur, TDP, junto con JD(U) y LJP, exigieron que a sus partidos se les asignara suficiente tiempo para hablar sobre cuestiones en el Parlamento, lo que hasta ahora no han estado recibiendo. Los tres partidos también pidieron que se resolvieran sus disposiciones de asientos en la Cámara, ya que los asientos que se les han asignado están dispersos por toda la Cámara. Los aliados deben sentarse en bloque, para poder tener impacto con sus movimientos en el suelo de la Cámara. De hecho, uno de los miembros de la oposición presente en la reunión, se burló de los aliados de la NDA diciendo que los problemas que estaban planteando en la reunión de todos los partidos deberían plantearse en la reunión interna de la NDA y resolverse entre los socios de la alianza en el poder. El miembro de JD(U) Sanjay Jha solicitó una extensión en la duración del Comité Parlamentario Conjunto que examina los proyectos de ley que proponen elecciones simultáneas, que se le pidió que presentara su informe para el primer día de la última semana de la Sesión Presupuestaria, según fuentes. El partido dijo que solicitó la extensión debido a que el comité se ha reunido solo una vez y que una legislación tan importante requerirá una amplia consulta. El diputado de JD(U) también pidió un debate sobre la posición actual de la India en inteligencia artificial, ya que señaló las olas que la joven empresa china DeepSeek ha creado en el campo, hasta ahora dominado por las empresas estadounidenses. En la reunión, el diputado de LJP (Ram Vilas) Arun Bharti destacó la gran brecha entre el ingreso per cápita de Bihar con el promedio nacional, abogando por un paquete industrial especial para el estado. Le dijo a los periodistas más tarde que su partido había solicitado la ayuda financiera del Centro para Bihar para aumentar el tamaño de su economía. Otro problema que planteó fue la “acumulación” de vacantes en empleos de categoría reservada por el motivo de “no apto para selección” (NFS). El gobierno debería promulgar una ley para cubrir las vacantes de manera oportuna, agregó Bharti. Aparte de las muertes por estampida en el Kumbh Mela sobre las que todos los partidos de la oposición quieren una discusión, los partidos de la oposición han pedido debates sobre el aumento de precios, el desempleo, la angustia de los agricultores, con el Trinamool Congress, DMK, CPM, exigiendo debates sobre la estructura federal siendo ignorada, los estados no gobernados por el BJP se les niegan fondos, la cuestión de la guía de la UGC donde se nombran rectores de universidades sin el consentimiento del estado, etc. TMC y otros partidos han exigido una declaración sobre la situación en Bangladesh, ya sea del primer ministro Modi o del ministro de Asuntos Exteriores. AAP ha exigido un aumento en los fondos de MPLADS. BJD ha solicitado fondos para Odisha.

