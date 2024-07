No será ‘ignorado’ ni ‘amenazado’

Un grupo de enfermeras en el Reino Unido que presentaron una demanda contra un hospital del Servicio Nacional de Salud por su política de empleados transexuales están hablando públicamente por primera vez para exigir que el NHS proteja al personal femenino.

“Pienso que hacerlo público fue simplemente para tratar de llamar la atención del gobierno para que revise las políticas al respecto, porque en este momento no hay nada establecido para proteger a las mujeres. Es literalmente una situación autogenerada donde cualquier persona puede simplemente identificarse como mujer y entrar”, dijo la enfermera del Darlington Memorial, Lisa Lockey, a Fox News Digital.

“Ha sido un problema durante mucho tiempo. Nos han ignorado”, continuó. “Y ha sido… ignorado, creo, con la esperanza de que nos olvidáramos y nos calláramos”.

El grupo de enfermeras, que compartió su historia con los medios de manera anónima en mayo, presentó una demanda contra el Hospital Memorial de County Durham y Darlington ese mes. En la demanda, alegan que han sido acosadas por un colega varón que a menudo camina desnudo por el vestuario femenino y mira e inicia conversaciones con colegas mientras se visten.

El Hospital Memorial de County Durham y Darlington permite que los empleados utilicen los vestuarios o baños que corresponden a su identidad de género, afirma la demanda. Las enfermeras dicen que esto ha provocado varios encuentros incómodos con esta persona.

Una de las enfermeras en la demanda, que había sido agredida sexualmente de niña, describió cómo en una ocasión, supuestamente fue abordada por el colega transexual mientras estaba sola en el vestuario y él le pidió repetidamente que se desvistiera mientras él solo llevaba bóxers con genitales visibles.

Lockey dijo que una colega musulmana también estaba aterrorizada al encontrarse con el colega varón en el área de cambio de ropa estando apenas vestida.

“La verdad es que no sabía nada de esta situación. A ninguna de nosotras nos dijeron nada. Así que ella estaba allí en sujetador escuchando la voz de este hombre, y dijo que no podía moverse. Simplemente se quedó allí, congelada de miedo, cruzando los brazos sobre su pecho y sin saber qué hacer. Estaba realmente horrorizada. Y me sentí muy mal por eso, porque, sabes, estas chicas vienen a ayudar, a trabajar [aquí] y pensé que eso estaba realmente mal”, continuó.

Un grupo de enfermeras en el Reino Unido está demandando a un Fideicomiso del NHS después de afirmar que el hospital ha ignorado sus preocupaciones sobre un varón que acosa a empleadas en un vestuario.

El empleado transexual también viste ropa de hombre, tiene barba y ha contado a colegas que intenta embarazar a una novia, según la demanda.

Después de expresar sus preocupaciones sobre tener que desnudarse alrededor del colega ante la dirección el año pasado, más de dos docenas de enfermeras en el Hospital Memorial de Darlington firmaron una carta al sistema hospitalario en abril, diciendo que se sentían incómodas por el problema.

Poco después, la demanda afirma que el jefe de Recursos Humanos reprendió a un gerente porque las enfermeras necesitaban ser más “inclusivas” y “educarse” en el tema.

Bethany Hutchison, enfermera del Darlington Memorial, que también habló con Fox News Digital, calificó la reacción de Recursos Humanos a sus preocupaciones como “absolutamente insultante”.

Dijo que las políticas han dejado a las colegas femeninas con miedo y teniendo que encontrar lugares alternativos para cambiarse de ropa, algo que se les exige hacer al menos una vez por turno.

“Creo que la gente está aterrorizada. Muchas de las colegas musulmanas trabajan en los quirófanos y han expresado que han sido silenciadas. Han sido llevadas a disciplinarias, si mencionan algo sobre la situación en el vestuario. Así que se sienten amenazados. Y está realmente gobernado por el miedo en los quirófanos en particular”, dijo.

La escritora de “Harry Potter”, J.K. Rowling, fue una figura destacada que compartió la historia de las enfermeras en su cuenta de redes sociales.

Las ocho enfermeras en la demanda dicen que el hospital ha priorizado al único empleado transexual sobre el personal femenino. Están demandando al fideicomiso del NHS por acoso sexual y discriminación por sexo.

Desde que salieron públicamente, Lockey y Hutchison dicen que han sido “abrumadas” con cartas y notas de apoyo. Incluso la autora de “Harry Potter”, J.K. Rowling, publicó sobre su historia bajo su cuenta X.

“Estamos emocionadas”, dijo Lockey, mientras sostenía un montón de tarjetas que recibieron por correo. Ambas enfermeras dijeron que se han sentido tocadas por estos mensajes porque, en su lugar de trabajo, las han hecho sentirse como “intolerantes” y “acosadoras” por defender sus derechos.

“Todo lo que queremos es defender nuestro derecho a un espacio exclusivo para mujeres. No queremos atacar a las personas trans. Sabemos que hay muchas personas trans realmente buenas por ahí que no desearían hacerle daño a nadie”, continuó Lockey.

“Y, en última instancia, queremos cambiar la política. Se trata de un cambio de política y de seguridad”, añadió Hutchison.

El Fideicomiso NHS de County Durham y Darlington dijo lo siguiente en un comunicado de prensa:

”Como Fideicomiso, estamos comprometidos a proporcionar una atención segura y compasiva, inclusiva y respetuosa para nuestros pacientes y visitantes, así como un entorno de trabajo inclusivo y respetuoso para todos los colegas. Queremos asegurar a nuestros pacientes y comunidades que el bienestar y el apoyo de todos los colegas involucrados en esto son de suma importancia para nosotros. En este momento, las afirmaciones que se están haciendo deben ser investigadas y revisadas completamente. Este trabajo continúa a través de nuestros procesos internos. Se han establecido arreglos y ajustes alternativos”.

”Reconocemos que este es un tema muy sensible y, además de tener en cuenta las opiniones y preocupaciones expresadas, debemos cumplir con los requisitos legales y las mejores prácticas. Estamos comprometidos a trabajar juntos con todas las partes para encontrar una solución constructiva que respete los derechos y la dignidad de todas las personas manteniendo los más altos estándares de profesionalismo y equidad. Dado que este es ahora un caso legal activo, esperamos que comprendan que no es apropiado que el Fideicomiso comparta más detalles en este momento”.

