“No puedo seguir así”: Estados Unidos pregunta qué viene después para el sistema de salud.

Muchos defensores también están preocupados por el empeoramiento de los problemas, a medida que Donald Trump regresa a la Casa Blanca. El presidente electo se ha comprometido a proteger Medicare, que es el seguro de salud gubernamental para mayores de 65 años y algunas personas más jóvenes. Es conocido por su crítica prolongada a partes de la industria sanitaria, como los altos precios de los medicamentos. Pero también ha prometido flexibilizar la regulación, promover la privatización y añadir requisitos de trabajo al seguro de acceso público, y recortar el gasto gubernamental, del cual la atención sanitaria es una parte importante. “La situación actual es que la atención médica es un objetivo”, dijo David Lipschutz, co-director del Center for Medicare Advocacy, una organización sin ánimo de lucro que busca avanzar en la cobertura integral de Medicare. “Van a intentar quitarles el seguro médico a las personas o disminuir el acceso de las personas a él y eso va en dirección opuesta a algunas de estas frustraciones y solo empeoraría los problemas”. Los republicanos, que controlan el Congreso, han respaldado históricamente reformas destinadas a hacer que el sistema de salud sea más transparente, reducir la regulación y disminuir el papel del gobierno. “Si sacas a los burócratas del gobierno de la ecuación de atención médica y tienes relaciones médico-paciente, es mejor para todos”, dijo el presidente de la Cámara Mike Johnson en un video obtenido por NBC News, el mes pasado. “Más eficiente, más efectivo”, dijo. “Eso es el libre mercado. Trump va a estar a favor del libre mercado”. La insatisfacción con el sistema de salud es una constante en los Estados Unidos, donde los expertos, incluidos los de KFF, señalan que la atención es más cara que en otros países y el rendimiento es peor en métricas básicas como la esperanza de vida, la mortalidad infantil y la seguridad durante el parto. Estados Unidos gastó más de $12,000 (£9,600) por persona en atención médica en 2022, casi el doble del promedio de otros países ricos, según la Fundación Peter G Peterson. La última gran reforma, bajo el ex presidente Barack Obama en 2010, se centró en expandir el seguro de salud con la esperanza de hacer que la atención fuera más accesible. La ley incluyó medidas para ampliar la elegibilidad para Medicaid, otro programa gubernamental que ayuda a cubrir los costos médicos de personas con ingresos limitados. También prohibía a las aseguradoras rechazar a los pacientes con “condiciones preexistentes”, reduciendo con éxito la proporción de la población sin seguro de alrededor del 15% a aproximadamente el 8%. Hoy en día, aproximadamente el 40% de la población en los Estados Unidos recibe seguros de planes del gobierno financiados por los contribuyentes, principalmente Medicare y Medicaid, con una cobertura cada vez más subcontratada a empresas privadas. El resto está inscrito en planes de compañías privadas, que suelen ser seleccionados por los empleadores y financiados con una mezcla de contribuciones personales y fondos de los empleadores. A pesar de que más personas están cubiertas que nunca, las frustraciones siguen siendo generalizadas. En una encuesta reciente de Gallup, solo el 28% de los encuestados calificaron la cobertura de atención médica como excelente o buena, el nivel más bajo desde 2008. Los datos públicos sobre la tasa de denegación de seguros, que también puede ocurrir después de haber recibido atención, dejando a los pacientes con facturas elevadas, son limitados. Pero las encuestas a pacientes y profesionales médicos sugieren que las aseguradoras están requiriendo más “autorización previa” para procedimientos, y las denegaciones por parte de las compañías de seguros están en aumento. En el estado de Maryland, por ejemplo, el número de denegaciones de reclamos divulgadas por las aseguradoras ha aumentado más del 70% en cinco años, según informes de la oficina del fiscal general del estado. “El hecho de que paguemos al sistema y luego, cuando lo necesitamos, no podamos acceder a la atención que necesitamos, no tiene sentido”, dijo la Sra. Ginkel. “A medida que avanzaba en el proceso, parecía cada vez más que [las compañías de seguros] lo hacían a propósito con la esperanza de que te rindas”. Brian Mulhern, el habitante de Rhode Island que pospuso su colonoscopia, comparó la industria con la “mafia legal” – ofreciendo protección “pero bajo sus condiciones”. Agregó: “Cada vez parece más que puedes pagar más y más y no obtener nada”. AHIP, un grupo de presión de las aseguradoras de salud, dijo que las denegaciones de reclamos a menudo reflejaban presentaciones defectuosas por parte de los médicos, o decisiones preestablecidas sobre qué cubrir que habían sido tomadas por reguladores y empleadores. UnitedHealthcare no respondió a una solicitud de comentarios de la BBC para este artículo. Pero en un artículo de opinión escrito después del asesinato de su CEO Brian Thompson, Andrew Witty, jefe de la empresa matriz de la firma, defendió la toma de decisiones de la industria. Dijo que se basaba en un “conjunto integral y continuamente actualizado de pruebas clínicas centradas en lograr los mejores resultados de salud y garantizar la seguridad de los pacientes”. Pero los críticos se quejan de que un sistema de salud con fines de lucro siempre se centrará en sus accionistas y en la línea de fondo, y han relacionado el aumento de las denegaciones de reclamos con el aumento del uso supuestamente propenso a errores de la inteligencia artificial (IA) para revisar las solicitudes. Un desarrollador dijo el año pasado que su herramienta de IA no se usaba para informar decisiones de cobertura, sino para ayudar a orientar a los proveedores sobre cómo ayudar a los pacientes.