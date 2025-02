No puedes gastar en todo

“

Anteriormente, se producían 14 choques frontales y dos muertes en el Puente Golden Gate de San Francisco cada año. En 2015, las autoridades instalaron una barrera central y las muertes por accidentes de tráfico cayeron a cero.

¿Por qué no instalar una barrera mediana en todas las carreteras de Estados Unidos? La respuesta es que costaría demasiado. La decisión sobre dónde colocar las medidas de seguridad, según Bjorn Lomborg, el científico político danés y alto sacerdote del análisis costo-beneficio, revela la voluntad de la sociedad de pagar por una vida adicional. En Estados Unidos, resulta que el valor de un ser humano es de $10 millones.

Aunque Lomborg es más famoso como “el escéptico ambientalista” cuyo libro de 1998 de ese título y los posteriores como Falsa alarma indignaron a los activistas del cambio climático, su interés principal es el campo aparentemente seco pero realmente fascinante de las relaciones costo-beneficio. Su think tank danés, el Centro de Consenso de Copenhague, dedica su tiempo a analizar números y a filtrar documentos académicos, buscando las mejores formas en las que las sociedades pueden gastar su dinero.

“Espero brindar un impulso a las buenas ideas y obstaculizar las malas ideas”, dice, abogando, por ejemplo, por más gasto en prevención de enfermedades cardíacas, que es barata, y menos en la cura del cáncer, que es costosa.

No sorprende que Lomborg provoque emociones intensas. Ha sido acusado de seleccionar datos, incumplir la metodología científica y de usar camisetas en entornos inapropiados. Ha sido retratado como un racionador insensible y un vendedor de dicotomías falsas. En un evento literario en Oxford, alguien le empujó una tarta Alaska asada en su “rostro engreído”. Un antiguo jefe del panel del clima de la ONU lo comparó con Hitler. Ambos, por cierto, terminaron siendo sus amigos.

Un ídolo rubio para la Heritage Foundation, un think tank de derecha, y admirado por personas como Joe Rogan, el podcaster que respaldó a Donald Trump y en cuyo programa apareció recientemente, Lomborg es difícil de encasillar. Bill Gates lo consulta y Lomborg pasa su tiempo preocupándose por cómo gastar la ayuda en los países pobres. Es partidario del comercio y la inmigración, posiciones no precisamente típicas de derecha.

Entonces, ¿quién es él, me pregunto mientras camino por la luz azul nítida de los Docklands de Londres? Ha elegido el restaurante y pizzería Bonnane, un gran edificio de vidrio y cromo con vistas al Támesis y a la cúpula punzante y similar a un erizo de la Arena O2.

“Amo la pizza y podríamos incorporar esto a la conversación”, había escrito de manera algo poco prometedora, aunque al menos está entrando en el espíritu de la Comida con el FT.

Creo que necesitamos tener un sentido de prioridad… Lo que Trump está diciendo es ‘Recortemos lo innecesario’

Llega justo a tiempo. Aunque acaba de cumplir 60 años, lleva ropa entallada sobre un físico delgado y conserva la melena desordenada que le dio su aspecto vanguardista cuando irrumpió en la escena estadística anodina.

Resulta ser bastante austero. No bebe ni conduce. De hecho, no bebe ni conduce. No fuma. Cuando era niño y crecía en Aalborg, en el norte de Jutlandia, donde vivía con su madre, una maestra, y su padrastro, un sacerdote de la Nueva Era y bajista profesional, lo conocían como “el monje”.

Todavía hay algo de predicador en él. Llega con un pequeño folleto con sus 12 mejores ideas.

Su infancia inusual, dice, le dio una piel gruesa. “Algo que aprendí muy temprano fue que no importa si no encajas del todo”.

Lomborg está en Londres para asistir a la Alianza por la Ciudadanía Responsable (Arc), un encuentro de tres días que ha sido descrito como el “Davos de la derecha” y un festival de valores familiares cristianos nucleares. Lomborg, que es gay y está en Londres con su novio sueco, fue invitado a unirse al consejo asesor de Arc por Jordan Peterson, el psicólogo y guerrero cultural.

¿Qué hace un hombre que se describe a sí mismo como un “escandinavo de izquierda” con todos estos conservadores? Si estos no son su gente, ¿no se está convirtiendo solo en “un útil idiota” para gente como Elon Musk, que quiere deshacerse de la ayuda internacional de Estados Unidos, y para las compañías de combustibles fósiles que reciben su mensaje de que el petróleo no es el enemigo?

La reunión de Arc “tiene un poco demasiado de Dios para mi gusto”, reconoce con su acento danés con tintes estadounidenses. “Pero quiero que tanto la derecha como la izquierda estén mejor informadas. Solo digo que hay cosas increíblemente inteligentes que se pueden hacer si quieres ayudar. No creo que sea un útil idiota. Creo que soy un tipo inteligente útil”.

Quiero hablar sobre la abrupta suspensión de la ayuda estadounidense, que dejó alimentos estadounidenses pudriéndose en los puertos africanos y a los pacientes sin sus medicamentos contra el VIH. Pero primero deberíamos pedir.

“Soy vegetariano desde los 11 años”, dice, otro rasgo que lo distingue de los carnívoros militantes como Peterson y Rogan. “Pero soy el tipo de vegetariano que no le gustan las verduras. Odio las verduras cocidas, cosas suaves y blandas. Soy como, ‘¿por qué, por qué?’ Los italianos saben cómo cocinar la cocina vegetariana adecuadamente”.

Cada uno pedimos una ensalada caprese seguida de espaguetis cacio e pepe en su caso y lubina en el mío.

“Ahora se supone que debes asentir y decir que es una elección muy buena”, dice, reprochando en broma al camarero, que parece un poco desconcertado por la broma.

Para las bebidas, Lomborg se lanza con un Sprite Zero. Yo me quedo virtuosamente con agua con gas.

Me dirijo al ataque de Trump contra la ayuda estadounidense, suspendida mediante una orden ejecutiva que declaraba que mucho dinero se desperdiciaba en proyectos “antitéticos a los valores estadounidenses”. Marco Rubio, el secretario de Estado, ha dicho que a partir de ahora cada dólar gastado debe justificarse respondiendo a tres preguntas: “¿hace que Estados Unidos sea más seguro? ¿hace que Estados Unidos sea más fuerte? ¿hace que Estados Unidos sea más próspero?”

Sir Keir Starmer, primer ministro de Gran Bretaña, también anunció esta semana que el Reino Unido reduciría su ya disminuido presupuesto de ayuda internacional al 0,3 por ciento del PIB, para financiar un aumento en el gasto en defensa.

Me pregunto cómo se siente sobre esto Lomborg, cuya escritura se basa en una filosofía utilitaria de crear la mayor felicidad para la mayor cantidad de personas. El utilitarismo ha sido criticado como fríamente calculador. Piensa en Thomas Gradgrind de Charles Dickens, el industrialista obsesionado con los hechos. Pero también prioriza el bien mayor.

“De hecho, es una visión del mundo muy humanista. ¿Dónde está la fruta al alcance de la mano del mundo, la mayor rentabilidad por cada dólar gastado? Eso suele ser en los países pobres”, dice. Un dólar gastado en un país pobre enfrentando problemas básicos como la prevención del paludismo o proporcionando material educativo a los niños puede llegar mucho más lejos que un dólar gastado en un país rico. Eso es precisamente lo que él está abogando.

El camarero, un tipo apacible, regresa con la Caprese. Las largas piernas de Lomborg están estiradas a un lado de nuestra mesa y tengo visiones de un accidente con mozzarella voladora. La ensalada, entregada a salvo, resulta excelente, con queso de alta calidad, aceite de oliva y rodajas suculentas de tomate.

El último libro de Lomborg, Las mejores cosas primero, presenta 12 políticas, valoradas en $35 mil millones, que según él añadirían $1.1 billones al producto interno bruto del mundo en desarrollo y salvarían 4.2 millones de vidas al año, el equivalente, dice, de prevenir un avión Jumbo lleno de pasajeros que se estrella cada hora.

Eso suena como una ganga, digo yo, pero ¿pasaría la prueba de Trump? Si no hubiera estadounidenses a bordo de esos aviones, ¿cómo evitar que se estrellen más en interés de Estados Unidos?

“No me imagino que Trump diría, ‘No me importa en absoluto otras personas’. Pero se preocupa menos por otras personas, y francamente, lo hacen todos los demás”.

Para ilustrar su punto, Lomborg amplía una historia de Adam Smith, el economista y filósofo escocés. Alguien que se corta el dedo con un periódico mientras lee sobre víctimas de terremotos en una parte distante del mundo, es más propenso a preocuparse por su dedo, dice, y Trump está reconociendo esa verdad básica. Si realmente valoráramos todas las vidas humanas por igual, los países ricos enviarían la mayor parte de sus impuestos a los países pobres donde haría más bien.

“¿Desearía que se hubiera hecho de manera diferente?” dice sobre el enfoque de Trump. “Probablemente. Pero hemos intentado reformar cómo funciona la ayuda durante décadas y hemos fracasado. Así que ahora más o menos estoy pensando, ‘Ha sucedido. Saquemos lo mejor de ello’.”

La suposición subyacente de Lomborg, digo yo, es que la ayuda no está funcionando, algo que fácilmente se podría disputar dadas las grandes mejoras en la mortalidad infantil y cosas así. También asume que los recursos están limitados. Pero, ¿no estamos discutiendo sobre cantidades mínimas aquí?

Tomemos el gasto de Estados Unidos en ayuda, que, aproximadamente en 2023, asciende a menos del 0,3 por ciento del PIB. Como me dijo una persona en Sudáfrica, “¿Qué pasó con la compasión cristiana?”

“La mayoría de las personas quieren hacer un poco de bien”, dice Lomborg. “Quieren gastar algo, y por eso deberíamos gastar bien.”

Nuestros platos principales han llegado y Lomborg comienza a enrollar espaguetis fuertemente pimienta alrededor de su tenedor. Mi pescado es escamoso, con una salsa de mantequilla y limón.

Digo que me sorprende lo relajado que parece estar sobre la destrucción de la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID). La analogía del “triturador” de Musk, con su eco de la escena de eliminación de cuerpos en Fargo, me pareció intencionalmente cruel.

Eso puede ser, contrarresta Lomborg, pero los recursos finitos deben gastarse de manera eficiente. “Es como un menú. No decimos que no puedes tener las cosas más caras. Solo decimos que si pides caviar y champán, no te quedará tanto dinero restante”, dice, haciendo un gesto al camarero para un segundo vaso de burbujeante (Sprite Zero).

En su búsqueda de eficiencia, Lomborg busca identificar políticas que, según su think tank, generen retornos de al menos $15 por cada dólar gastado. Alguna ayuda pasa su prueba, pero la mayoría no. Una pequeña proporción es frívola, dice, citando la financiación alemana de carriles bicicleta en Perú y una subvención británica de £200,000 para ópera china solo para mujeres.

“No es que esté en contra de la ópera femenina en Shanghái, es solo que, dado que los niños mueren de paludismo y algunos reciben una educación terrible, creo que debemos tener un sentido de prioridad. Creo que hemos perdido eso en la comunidad de desarrollo. Lo que Trump está diciendo es ‘Recortemos lo innecesario’.”

Eso me parece una interpretación fantásticamente generosa de lo que está diciendo Trump. Pero primero quiero escuchar más sobre las grandes ideas de Lomborg. ¿Realmente podría salvar 4.2 millones de vidas al año por $35 mil millones, que es, como destaca, menos de una cuarta parte de la cantidad que el mundo gasta en comida para mascotas?

Sus propuestas incluyen intervenciones razonablemente estándar, si se describen con precisión, sobre cómo prevenir la malaria, tratar la tuberculosis y llevar a cabo programas de inmunización infantil. Pero también incluyen algunas menos evidentes: usar la e-procurement para reducir la corrupción; screening para la presión arterial alta; fortalecer la tenencia de la tierra para fomentar el aumento de los rendimientos de los agricultores; facilitar la migración de trabajadores calificados y (buena suerte con esta) reducir los aranceles.

Cada una tiene un cuerpo de investigación académica detrás y cálculos detallados. Su reforma educativa preferida, por ejemplo, consiste en mejorar los resultados en países como Malawi enseñando a los niños según su nivel, no su edad. Muchos niños, hacinados en clases masivas, se quedan irremediablemente rezagados. La solución de Lomborg es enseñar una hora al día utilizando tabletas con software adaptativo, brindando a los niños el beneficio de un buen plan de estudios impartido a su propio ritmo. Según su think tank, su implementación costaría $9.8 mil millones y aportaría un aumento de $604 mil millones a los ingresos a través de niños mejor educados.

“Esto es como espinacas para el mundo. Quiero que la gente lo sepa”.

Con todas estas metáforas de comida, digo yo, ¿quizás se considera a sí mismo el ministro de la fruta al alcance de la mano? Le gusta la idea. “Pero definitivamente no de las verduras cocidas”, se ríe.

Quiero interrogarlo sobre su metodología, que busca hacer cálculos numéricos simples sobre cosas complejas como la vida humana o los resultados educativos. Un experto en ayuda noruego me había dicho que Lomborg subestimaba los sistemas necesarios para implementar sus soluciones de bala mágica. ¿Cómo, por ejemplo, se podrían distribuir eficazmente las vacunas sin carreteras, almacenamiento en frío o un sistema de salud funcional?

En su metodología, señalo, la construcción de infraestructura, que es muy costosa, no resulta eficiente en términos de costo. Sin embargo, ¿no fueron las carreteras y los puertos un requisito previo para el crecimiento explosivo de China, que ha hecho más para sacar a las personas de la pobreza que toda la ayuda mundial combinada?

Él reconoce que el análisis coste-beneficio podría pasar por alto algunos factores importantes, pero defiende su territorio. “Utilizamos el mejor conocimiento que tenemos en este momento. No significa que sea cierto, pero ciertamente es mejor que no utilizar el mejor conocimiento que tenemos en este momento”.

Los puntos de inflexión son buenos monstruos imaginarios. Hay muchas cosas potenciales que pueden salir mal

Otro problema evidente, digo yo, son los puntos de inflexión. Fue el análisis costo-beneficio lo que lo llevó a argumentar en contra de gastar dinero