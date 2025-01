“No pudimos quedarnos”: La vida de una familia de California después de ser evacuada.

nuevo video cargado: ‘No Podíamos Quedarnos’: La Vida de una Familia de California Después de Evacuar

‘No Podíamos Quedarnos’: La Vida de una Familia de California Después de Evacuar

Pronto después de que los incendios empezaron en Los Ángeles, Bethany Martínez y su hija evacuaron su casa en la frontera de Altadena-Pasadena después de perder la electricidad y el calor. Están esperando hasta que sientan que es lo suficientemente seguro para regresar.

“Ellos están teniendo comida acá. Ahora estamos quedándonos en un Airbnb. Vuelvo y vuelvo para conseguir comida, o aguas y cosas así. Realmente, para venir a conseguir comidas calientes para que podamos comer. Muchas cosas que han sido de ayuda son todas las donaciones y cosas que esta gente nos han proporcionado. Van a tener una noche de ayuda para incendios forestales también. Y también este otro lugar llamado Chicas de Altadena, están regalando algunas cosas también.” “Sin escuela, realmente no tengo mucho que hacer. Pero cuando paso tiempo con mi mamá y mis tías y mis prim@s, llenan mi calendario. Aunque realmente no me gusta tener que hacer matemáticas y no poder jugar todo el tiempo, realmente me gusta la escuela, pasar tiempo con mis amig@s. Siempre supe que algún día habría un incendio, pero no sabía que sería así — destruyendo casas por donde iba y bloqueando cosas. Y sí, haciendo que la gente no pueda tener un hogar o regresar a su hogar a conseguir lo que necesitan.” Nunca pensé que pasaría en Altadena, en nuestro vecindario. Ya no va a lucir igual. Ya no va a ser lo mismo.”

