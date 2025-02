“No pudimos lograrlo funcionando”: Kemi Badenoch admite que los conservadores no pudieron encontrar dinero para un importante impulso en defensa | Noticias de política

Ha habido mucha discusión en política recientemente sobre los “valores occidentales”.

La semana pasada, el nuevo vicepresidente de EE. UU., JD Vance, habló sobre la “crisis” en Occidente y acusó a los gobiernos europeos de retroceder en sus valores.

Dijo que Europa estaba decidida a ignorar las preocupaciones de los votantes sobre la migración y dijo que la libertad de expresión estaba en retroceso.

Hoy en día, una alianza de políticos, líderes, pensadores e incluso YouTubers se congregó en el este de Londres en la conferencia “Alianza por la Ciudadanía Responsable” para discutir el futuro de la política de derecha y Kemi Badenoch dio el discurso principal.

El problema es que compite con Nigel Farage para ser la figura más convincente de la derecha, y según diversas encuestas, parece estar perdiendo esa batalla.

Últimas noticias políticas: Starmer “dispuesto a enviar tropas a Ucrania”.

La líder de los Conservadores utilizó su discurso para decir que solo su partido podía ser el guardián de la civilización occidental, e incluso se comparó con Donald Trump.

Pero cuando la alcancé más tarde, estaba más confusa sobre cuánto dinero deberíamos gastar en defensa.

La Sra. Badenoch dijo que los Conservadores habían estudiado aumentar el gasto actual de alrededor del 2,3% del ingreso nacional al 3%, pero no había suficiente dinero para hacerlo.

Ella dijo: “Recuerdo estar en el gabinete, viendo si podíamos llegar al 3% para 2030, y no pudimos hacerlo funcionar porque estábamos pagando tanto en deuda y tanto en bienestar.

“Tenemos que reconfigurar nuestra economía para poder cuidar de nuestro país.”

Los Conservadores se comprometieron antes de las elecciones del año pasado a alcanzar el 2,5% para 2030.

Al discutir este objetivo, la Sra. Badenoch admitió: “Por ahora, no podemos permitirnos hacer mucho más. Tenemos que cambiar nuestra economía”.

Además, parecía no preocuparle la intervención del Sr. Trump en la guerra de Ucrania, otro problema importante en el que el partido Tory normalmente se centraría.

Cuando le pregunté sobre la decisión de Trump de involucrarse tan pronto con Vladimir Putin y potencialmente excluir a Ucrania en negociaciones futuras, ella dijo: “Vamos a ver qué pasa”.

Ella aplaudió los intentos del Sr. Trump de “poner fin a la guerra”, pero insistió en que su partido seguía siendo “fuertes partidarios de Ucrania”.

“Lo que no voy a hacer es apresurarme a un juicio”, añadió la líder Tory.

“Nada ha sido realmente resuelto”.