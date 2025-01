No pongas la alarma en tu iPhone si no quieres llegar tarde.

Los usuarios de iPhone siguen experimentando problemas con la alarma de sus dispositivos meses después de que Apple reconociera el problema. El problema fue reportado por primera vez en abril de 2024 y persiste a pesar de la aseguración de Apple de que estaban trabajando en una solución.

Pero, ¿cuál es el problema? Los usuarios han reportado varios malfuncionamientos de la alarma, incluyendo:

Las alarmas que no suenan en absoluto

Las alarmas que suenan en momentos incorrectos

Las alarmas que aparecen como activas pero no producen ningún sonido o vibración

Estos problemas han afectado a usuarios en diferentes versiones de iOS, incluyendo tanto iOS 17 como el más nuevo iOS 18 con Apple Intelligence.

Un usuario de Reddit compartió una foto mostrando cómo su alarma programada para las 10:30 AM sonó a las 12:42 PM en su lugar. Otro usuario mencionó que su alarma matutina apareció como activa pero no produjo sonido ni vibraciones durante 40 minutos.

El problema ha llevado a consecuencias reales, con algunos usuarios reportando que llegaron tarde al trabajo, la escuela, o citas importantes.

Algunos usuarios sugieren que la función de ‘reconocimiento de atención’ en los iPhones podría estar contribuyendo al problema, lo cual no tiene sentido para mí. Esta función cambia el comportamiento del dispositivo basado en la interacción del usuario.

Apple no ha proporcionado una actualización reciente sobre el estado de este problema continuo. Apple reconoció inicialmente el problema en abril de 2024 pero no ha dado un plazo para cuándo se implementará una solución, según informó The Verge.

Muchos están recurriendo a usar dispositivos de respaldo o relojes despertadores tradicionales para asegurarse de despertarse a tiempo.