No Otro País: Director de largometrajes nominado al Oscar de Cisjordania dice que las películas ‘pueden ser parte del cambio’

Uno de los últimos escenas de la película es del 13 de octubre de 2023, cuando Basel grabó a un colonizador disparándole a su primo, cuyas manos parecen vacías, en el estómago. En otras imágenes, los colonos lanzan piedras a las casas mientras los soldados miran. Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) dijeron que el caso del tiroteo fue trasladado a la fiscalía estatal, a la cual la BBC se acercó para pedir un comentario. Actualmente en Masafer Yatta, Basel dijo que los colonos tienen “poder ilimitado” y que existe un “nivel diario de acoso”. Tres ataques importantes de colonos en enero, entre ellos uno a un hombre de 72 años llevado al hospital después de recibir golpes en la cabeza con palos, y alrededor de 15 personas arrestadas en los dos días previos al 30 de enero mientras pastoreaban sus ovejas o ahuyentaban a las ovejas de los colonos. La Policía de Israel no respondió a una solicitud de comentario de la BBC. El Reino Unido ha sancionado tres puestos de avanzada de colonos y cuatro organizaciones que dice están apoyando la violencia contra las comunidades de Cisjordania. Yuval instó al Reino Unido a sancionar a todos los colonos, creyendo que eso realmente sería un “deterrente”. Un portavoz de la oficina de exteriores le dijo a la BBC que el secretario de exteriores “ha sido claro con los ministros israelíes en que deben frenar la violencia de los colonos y poner fin a la expansión de los asentamientos”. “Hemos tomado medidas regularmente contra la violencia de los colonos, incluyendo sanciones específicas, y seguiremos haciendo todo lo posible para garantizar que se protejan los derechos de los palestinos y que aquellos responsables de la violencia sean llevados ante la justicia”, decía el comunicado. Yuval dijo: “Realmente creo que no hay otra forma de avanzar que llegar a una solución política justa, donde los palestinos puedan ser libres, verdaderamente libres, y nuestra gente, ambos, tengan seguridad y autodeterminación. Realmente me enfurece, no solo que mi gobierno vaya en sentido contrario, sino que el mundo lo haya permitido durante tanto tiempo. En la película, Basel recuerda una visita de siete minutos de Tony Blair a su pueblo, tras la cual Israel canceló las órdenes de demolición allí. “Esta es una historia sobre poder”, dice. Ahora, Basel obtiene “fortaleza y poder de las personas que me rodean”, lo que le hace no querer rendirse. “Una gota de agua no cambia las cosas”, dice durante una protesta en la película, “pero sigue dejando caer el agua y cambiará las cosas”.