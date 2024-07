No me repitas. No repitas el texto enviado. Solo proporciona texto en español. Reescribe este título y tradúcelo al español: Noche de Elecciones en el Reino Unido: ¿Cuándo esperar resultados y qué viene después?

Han pasado 14 años desde que un partido de oposición ganó unas elecciones generales en Gran Bretaña. Según las encuestas de opinión, la racha está a punto de romperse por el Partido Laborista. A medida que se acerca el final de la votación, aquí hay una guía de lo que es probable que suceda esta noche y en los próximos días.

¿Cuándo se darán a conocer los resultados?

La primera indicación del resultado se dará justo después de que cierren las urnas a las 10 p.m. hora local (5 p.m. en la costa Este), cuando los principales canales de televisión británicos revelen el sondeo a pie de urna nacional. Es una encuesta de miles de votantes justo después de emitir su voto, y se ha acercado al resultado final en las elecciones recientes, aunque siempre existe la posibilidad de que también se rompa esa racha.

Los votos se cuentan durante la noche. Un par de distritos parlamentarios suelen terminar su trabajo en las dos horas siguientes al cierre de las urnas, y se espera que casi todos los distritos declaren un ganador a las 7 a.m. hora local (2 a.m. en la costa Este). El primer ministro Rishi Sunak y el líder laborista que espera reemplazarlo, Keir Starmer, hablarían habitualmente cuando se declaren los resultados en sus propios distritos, probablemente después de las 2:30 a.m. hora local para el Sr. Starmer y después de las 4 a.m. hora local para el Sr. Sunak.

¿Qué sucede a continuación?

En caso de que haya una clara victoria de la oposición, la transición de poder se llevaría a cabo con una rapidez implacable.

“Si las elecciones resultan en una mayoría absoluta para un partido diferente”, dice el Manual del Gabinete, que establece la guía oficial sobre el proceso, “el primer ministro y el gobierno en funciones dimitirán de inmediato y el soberano invitará al líder del partido que ha ganado las elecciones a formar gobierno”.

“De inmediato”, en la práctica, significaría el viernes por la mañana.

Según la “costumbre reciente”, según la biblioteca de la Cámara de los Comunes, los primeros ministros salientes posan con sus familias para una última serie de fotografías en Downing Street, su hogar y lugar de trabajo durante el tiempo en el cargo.

Podría haber un último discurso. “Cuando cae el telón, es hora de abandonar el escenario”, dijo John Major, el último primer ministro que cedió ante una mayoría de la oposición, en 1997. “Y eso es lo que tengo previsto hacer”.

Luego viene un breve viaje al Palacio de Buckingham, generalmente seguido por helicópteros de noticias, para renunciar en una reunión privada con el monarca, ahora Rey Carlos III.

El próximo primer ministro estaría muy cerca: en 2016, según la biblioteca de la Cámara de los Comunes, el coche de la líder entrante, Theresa May, llegó al palacio 32 segundos después de que su predecesor, David Cameron, hubiera salido.

El nombramiento del nuevo líder también se llevaría a cabo en una reunión privada con el rey, generalmente justo después de la renuncia. Se conoce como “besar las manos”, aunque no implica demasiada ceremonia ni besos.

Se esperaría un apretón de manos fotografiado, seguido de otro discurso en Downing Street, donde el nuevo primer ministro se mudaría de inmediato, aplaudido por el personal civil permanente a su llegada.

Luego, el primer ministro nombraría a otros ministros. No suele haber mucho suspenso: las oposiciones británicas mantienen un “gabinete en la sombra” de candidatos para puestos de gobierno.

El nuevo Parlamento se reuniría por primera vez en las próximas semanas.

Todo esto, por supuesto, asume un cambio de primer ministro. Si el gobierno del Sr. Sunak mantiene inesperadamente su mayoría, no habría ceremonia, simplemente seguiría en el cargo.

¿Qué sucede si nadie gana una mayoría?

Si ningún partido lograra obtener la mayoría de los escaños parlamentarios, el Sr. Sunak permanecería como cuidador mientras los partidos negociaban entre sí para decidir quién podría gobernar.

Sin embargo, es posible que no haya mucha demora: se tardaron cinco días en llegar a un acuerdo en 2010, cuando el Sr. Cameron no obtuvo la mayoría, y algunas semanas en 2017, cuando lo hizo la Sra. May. Y entonces, si el acuerdo pone a otra persona a cargo, los coches se pondrían en marcha hacia el palacio.