No, la beta de iOS 18.1 no filtró el diseño del Apple Watch Series 10

Apple celebrará un evento especial el lunes, y además de los nuevos iPhones, se espera que la compañía también presente el Apple Watch Series 10. Los rumores sugieren que los modelos de la Serie 10 tendrán un diseño más delgado con pantallas más grandes. Pero no, lo que algunas personas están viendo en la última beta de iOS 18.1 no es el nuevo Apple Watch Series 10.

¿Apple ha filtrado el Apple Watch Series 10? No exactamente

El usuario conocido como Majin Bu compartió el jueves una captura de pantalla del proceso de configuración inicial del Apple Watch en un iPhone con iOS 18.1 beta. En la imagen, podemos ver que la esfera del reloj ocupa casi toda la parte delantera, lo que resulta en biseles muy delgados alrededor de él.

No sorprende que esto haya llevado a algunas personas a creer que Apple ha filtrado accidentalmente el diseño del Apple Watch Series 10. Pero aquí está la mala noticia: no lo ha hecho.

9to5Mac ha verificado los archivos internos de las últimas betas de iOS 18.0 e iOS 18.1, y no hay evidencia de ninguna imagen de nuevos modelos de Apple Watch. De hecho, lo que sucedió en la captura de pantalla es solo un error al renderizar los activos del Apple Watch Series 9. Esto se debe a que la imagen del dispositivo y la esfera del reloj se renderizan por separado.

Por supuesto, esto no significa que el Apple Watch Series 10 no tendrá un nuevo diseño con biseles más delgados alrededor de la pantalla. Pero lo que estás viendo en la captura de pantalla compartida por Majin Bu no es una filtración, es un error.

Según los últimos rumores, Apple descontinuará la versión de 41 mm y la reemplazará con el modelo de 45 mm como opción de entrada. Se introducirá un nuevo modelo de 49 mm (del mismo tamaño que el Apple Watch Ultra) como opción más grande. Se ha informado que Apple también ha estado trabajando en nuevos sensores de salud y un chip más rápido para el Apple Watch Series 10.

El evento de Apple tendrá lugar el lunes a las 10 A.M. P.T. Puedes seguir la cobertura completa de todos los anuncios aquí en 9to5Mac.

