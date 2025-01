No, Jeff Bezos no está “obedeciendo de antemano”.

“

Ann Telnaes, un gigante del mundo de los caricaturistas editoriales que ganó el Premio Pulitzer en 2001, ha renunciado a The Washington Post después de que el periódico eliminara una caricatura que ella presentó que mostraba negativamente al propietario del Post, Jeff Bezos (entre otros). Telnaes explica:

Nunca había tenido una caricatura eliminada por quién o qué elegí apuntar con mi pluma. Hasta ahora.

La caricatura que fue eliminada critica a los multimillonarios directores ejecutivos de tecnología y medios que han estado haciendo lo posible por congraciarse con el presidente electo Trump. … El grupo en la caricatura incluía a Mark Zuckerberg / Facebook y Meta fundador y CEO, Sam Altman / CEO de IA, Patrick Soon-Shiong / editor del LA Times, The Walt Disney Company / ABC News y Jeff Bezos / propietario de The Washington Post.

El editor de opinión del Washington Post, David Shipley, ofreció el tipo de explicación obviamente falsa que solo se emite cuando se sabe que admitir la verdad hará que parezca aún peor:

David Shipley, editor de opiniones de The Post, dijo en un comunicado que respetaba a la Sra. Telnaes y todo lo que había dado al Post “pero debo discrepar con su interpretación de los eventos.”

“No todas las decisiones editoriales son un reflejo de una fuerza maligna”, dijo el Sr. Shipley en el comunicado. “Mi decisión fue guiada por el hecho de que acabábamos de publicar una columna sobre el mismo tema que la caricatura y ya teníamos programada otra columna, esta una sátira, para su publicación. El único sesgo fue contra la repetición”.

Miren, esto es una tontería. Es risible sugerir que los multimillonarios más poderosos del mundo, hombres que controlan Facebook, Amazon, The Washington Post, el Los Angeles Times, Disney, ABC News y OpenAI, alineándose con un autócrata en ciernes no es digno de dos columnas (una satírica) y un dibujo.

Y la afirmación de Shipley de que la sección de opiniones del Post tiene un “sesgo … contra la repetición”? Mientras escribo esto, a las 8:50 pm del 4 de enero, la página principal de la sección de opiniones en WashingtonPost.com actualmente presenta lo siguiente:

“Las 10 peores cosas que hizo Biden en 2024” por Marc Thiessen

“Las 10 mejores cosas que hizo Biden en 2024” por Marc Thiessen

“Resumen del año 2024 de Dave Barry” por Dave Barry

“24 cosas buenas que pasaron en 2024” por la Junta Editorial

“2025 promete ser tumultuoso. Aquí está nuestra resolución de Año Nuevo” por la Junta Editorial

“Cómo los jugadores de póker cumplen las resoluciones de Año Nuevo” por Annie Duke

“Clasificar las resoluciones de Año Nuevo”, un dibujo de Edith Pritchett

“Recibiendo el Año Nuevo”, un dibujo de Ann Telnaes

Claramente esta no es una sección de opinión que tenga un “sesgo … contra la repetición”. Y está claro que la explicación del Post para desechar la caricatura de Telnaes es una tontería. Es una defensa tan absurda que sirve como reconocimiento involuntario de la interpretación más obvia y condenatoria de las acciones del Post: El Post eliminó la caricatura de Telnaes debido a su representación del propietario del Post, Jeff Bezos. Eso es malo por todas las razones obvias, la mayoría de las cuales en este punto están bastante bien establecidas.

Mi reacción a todo esto es bastante simple y probablemente bastante predecible: Jeff Bezos no debería ser el dueño de The Washington Post.

Pero lo que realmente me interesa es una reacción común que he visto en otros. He estado casi completamente desconectado las últimas dos semanas, pero cuando vi la noticia de Telnaes en mi correo electrónico durante una escala no programada de 24 horas en San Juan, eché un vistazo rápido a Bluesky en busca de reacciones y rápidamente surgió un tema allí y en otros lugares: “Obedeciendo de antemano”.

Aquí tienes un ejemplo, de Barton Gellman, cuya distinguida carrera en el periodismo incluyó 21 años en The Washington Post:

La distinguida carrera de Gellman en el periodismo y sus décadas de trabajo en el Post hacen que su crítica al periódico sea particularmente condenatoria e importante. Pero la aparente sugerencia de que al desechar la caricatura de Telnaes, el Post estaba “obedeciendo de antemano” me parece un poco fuera de lugar, de una manera que he querido abordar durante bastante tiempo.

Probablemente hayas encontrado alguna forma de la frase “no obedezcas de antemano” docenas de veces en los últimos meses. Es una gran frase, y la he llegado a odiar. O, más bien, su uso excesivo.

Los orígenes son bastante simples: Timothy Snyder, autor de los libros “Sobre el fascismo” y “Sobre la libertad”, argumenta que “‘no obedezcas de antemano’ es la principal lección del siglo veinte”, explicando:

La mayor parte del poder del autoritarismo se da libremente. En momentos como estos, los individuos piensan de antemano en lo que un gobierno más represivo querrá, y luego se ofrecen sin ser solicitados. Un ciudadano que se adapte de esta manera está enseñando al poder lo que puede hacer.

“No obedezcas de antemano” es la primera lección en “Sobre la tiranía”. Es una buena. Y la frase, en sus diversas formas, se ha convertido en la más de moda en la política en los últimos meses, por razones que probablemente puedas adivinar. Es una frase simple y pegadiza que no requiere mucha explicación y que transmite un punto importante. Todo el crédito es de Snyder.

El problema es que cuando una frase como esa aparece en escena, capturando el espíritu del tiempo y reflejando tanto los temores como la desafianza de millones, tiende a ser usada… y usada… y abusada. Y, lo que es más importante, aplicada de manera refleja en situaciones en las que realmente no es adecuada.

El 15 de noviembre, el New York Times publicó un artículo de opinión titulado “Poner fin a los casos penales contra Trump” que fue ampliamente criticado por “obedecer de antemano”. En ese momento, comencé a escribir un artículo que hubiera sido muy parecido a este, si lo hubiera terminado. Aquí hay una parte de ese borrador no publicado:

La publicación del artículo de opinión fue recibida rápidamente con ridículo por “obedecer de antemano” – la frase de moda y útil para el acto de ceder ante la acción ilegítima de un fascista antes de que la acción ocurra siquiera. Pero hay cosas peores que obedecer de antemano. Mucho peores. Obedecer a los posibles movimientos de Donald Trump para terminar los casos penales en su contra requeriría nada más que mantenerse callado al respecto. [Thomas] Goldstein y el New York Times eligieron en cambio ayudar activamente a Trump a poner fin a los casos penales en su contra; para argumentar en su nombre. No están obedeciendo de antemano, están asistiendo de antemano.

“No obedezcas de antemano” es un gran consejo y un útil recordatorio para nosotros y para aquellos en quienes confiamos comparten nuestros valores y nuestros objetivos. Pero como crítica a los demás, a menudo se queda muy corta de la marca.

He aquí una publicación ilustrativa de otro usuario de Bluesky:

El Washington Post de Jeff Bezos eliminando una caricatura que retrataba a Jeff Bezos de manera severa no es un ejemplo de Jeff Bezos obedeciendo a Donald Trump de antemano. Es un ejemplo del control maligno de Bezos sobre el Post. Bezos es el autócrata en este escenario, no el suplicante.

Un montón de personas, muchas de ellas bastante poderosas, muchas de ellas no, están reaccionando ante el ascenso de la autocracia en Estados Unidos no obedeciendo de antemano, sino prestando una mano con entusiasmo, ya sea porque apoyan entusiastamente la autocracia de derecha o porque piensan que pueden usarla para sus propios fines. De cualquier manera, necesitamos una condena más dura, y más precisa, para ellos que “obedecer de antemano”.

Me recuerda a uno de los lemas de la primera administración de Trump: Esto no es normal. Al igual que “no obedezcas de antemano” es fácil ver por qué la frase y sus variantes despegaron. Expresaba algo importante, de manera clara y concisa. Pero, también, a menudo es inadecuada para el momento.

“Esto no es normal” y “eso es obedecer de antemano” son críticas de moda de la era Trump que capturan algo importante pero a menudo son inadecuadas para las acciones que describen. Tal vez se han vuelto de moda en parte porque son inadecuadas. Se sienten lúcidas y desafiantes – ¿quién de nosotros no quiere sentirse lúcido y desafiante en estos momentos? – pero también ofrecen el consuelo de detenerse antes de enfrentar plenamente el problema.

