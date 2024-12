No hay trajes nuevos, órdenes o encuestas hasta que decidamos sobre las demandas contra la Ley de Lugares de Culto: SC | Noticias de India

El Tribunal Supremo dijo el jueves que no se pueden registrar nuevos juicios disputando el carácter religioso de las estructuras hasta que decida sobre la validez de la Ley de Lugares de Culto de 1991. En una orden significativa, el tribunal superior también prohibió que todos los tribunales emitan órdenes efectivas provisionales o finales, incluidas directivas para encuestas, en casos en curso que involucren estructuras religiosas existentes. “Consideramos apropiado ordenar que no se registren nuevos juicios o se ordenen procedimientos. En los juicios pendientes, no se pueden otorgar órdenes provisionales efectivas o definitivas, incluidas órdenes de encuesta, por los tribunales civiles hasta la próxima fecha de audiencia”, observó un banco liderado por el Jefe de Justicia de la India (CJI) Sanjiv Khanna. Un banco de tres jueces de Justicia Sanjiv Khanna, y Justicias Sanjay Kumar y K V Viswanathan, estaba escuchando un conjunto de litigios de interés público (PILs) que desafiaban la validez de algunas disposiciones de la Ley de Lugares de Culto de 1991. Se informó al Tribunal Supremo que actualmente hay 18 juicios pendientes en todo el país que conciernen a 10 mezquitas o santuarios. El banco también otorgó al Gobierno Central cuatro semanas para presentar una declaración jurada en respuesta a una serie de peticiones que desafían disposiciones específicas de la Ley de Lugares de Culto (Disposiciones Especiales) de 1991. El resultado del caso podría afectar a los juicios en curso presentados por demandantes hindúes que buscan derechos sobre propiedades que incluyen mezquitas musulmanas, basándose en afirmaciones de que estas mezquitas fueron construidas sobre antiguos templos. Estos casos incluyen disputas que involucran la Mezquita Shahi Jama en Sambhal, la Mezquita Gyanvapi en Varanasi, la Mezquita Shahi Eidgah en Mathura y la Dargah de Ajmer en Rajastán. Las partes musulmanas han impugnado la validez de tales juicios, citando la Ley de Lugares de Culto. ¿Qué es la Ley de Lugares de Culto? La Ley de Lugares de Culto (Disposiciones Especiales) de 1991 prohíbe la conversión de lugares de culto, proporciona el mantenimiento del carácter religioso tal como existía el 15 de agosto de 1947. La ley, sin embargo, hizo una excepción para el sitio de Ram Janmabhoomi, que formó la base de la decisión de 2019 del Tribunal Supremo en el caso de Ayodhya, concediendo la tierra en disputa a la deidad infantil Ram Lalla. ¿Qué dicen las peticiones? Las peticiones argumentan que la Ley de Lugares de Culto (Disposiciones Especiales) era arbitraria, sosteniendo que: a) No había justificación válida para establecer el 15 de agosto de 1947 como la fecha límite, y b) No existe una conexión lógica entre la independencia política de India, la formación de la República y abordar el conflicto civilizatorio derivado de la supresión colonial de la identidad hindú y la dominación cultural impuesta por invasores islámicos.