“No hay quid pro quo” entre Trump y ejecutivos petroleros, dice el gobernador Burgum.

Kathryn Burgum aplaude mientras su esposo, el Gobernador Republicano de Dakota del Norte, Doug Burgum, estrecha la mano del ex Presidente de los Estados Unidos y posible candidato presidencial para 2024, Donald Trump, durante una fiesta de observación de la noche de la asamblea en Las Vegas, Nevada, el 8 de febrero de 2024.

Patrick T. Fallon | AFP | Getty Images

El Gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, una posible opción para ser el compañero de fórmula del ex Presidente Donald Trump, está negando afirmaciones de que el ex presidente les había dicho a ejecutivos petroleros que reduciría regulaciones si era elegido a cambio de ayudarlo a recaudar dinero para regresar a la Casa Blanca.

Según el Washington Post, Trump les dijo a algunos de los principales ejecutivos petroleros del país en una reunión con ellos a principios de este año en su club Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, que revertiría docenas de reglas y políticas ambientales que la administración Biden ha implementado y evitaría que se implementaran nuevas. Eso, si recaudaban $1 mil millones para reelgirlo.

Esa donación sería un “negocio” dado que evitarían la tributación y regulación debido a él, dijo. Trump también habría dicho a los ejecutivos que subastaría más arrendamientos de perforación de petróleo en el Golfo de México.

“Estuve en esa reunión, eso no sucedió”, dijo Burgum en el programa “Face the Nation” de CBS el domingo. “Él no pidió mil millones de dólares en donaciones, y no hubo ningún quid pro quo”.

Burgum también negó que Trump estuviera apuntando a la industria petrolera para financiar su reelección, diciendo que “no está apuntando a nadie” y está “haciendo lo que hacen los candidatos” al ir y escuchar a una industria que es “fundamental para toda la economía”.

En enero, Burgum respaldó a Trump para presidente. Puso fin a su candidatura para convertirse en el nominado republicano un mes antes en diciembre de 2023 después de lanzar su campaña en junio de ese año y desde entonces se ha convertido en asesor de Trump en política energética.

La familia de Burgum arrienda 200 acres de tierras de cultivo en el condado de Williams, Dakota del Norte, a Continental Resources, el mayor arrendatario de petróleo y gas en ese estado, para la extracción de petróleo y gas.

Aunque su divulgación financiera revela que ha ganado hasta $50,000 en regalías desde finales de 2022 por el acuerdo con Continental, expertos le dijeron a CNBC que él y su negocio familiar probablemente han ganado miles más desde que firmaron un contrato con la compañía en 2009.

Cuando se le preguntó si su alineación con la industria energética está alienando a los votantes jóvenes que dicen que la política climática y ambiental es importante para ellos, Burgum “no está preocupado en absoluto”, dijo.

Burgum, que también es empresario de software, anunció a principios de este año que no buscará un tercer mandato como gobernador. Su segundo mandato está programado para terminar el 14 de diciembre.