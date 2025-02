No esperes un momento al estilo de Love Actually de la reunión Starmer-Trump | Noticias de Política

Para un primer ministro que ha pasado gran parte de su tiempo en el cargo fuera del país, el viaje de alto riesgo a Washington DC de esta semana bien podría ser el que Sir Keir Starmer termine siendo más recordado. En un momento en que la alianza occidental parece estar cerca de fracturarse debido a la evisceración verbal de Ucrania por parte de Donald Trump y su entusiasta abrazo a Rusia, la misión del primer ministro es suavizar esas grietas, abogar por Ucrania e intentar llevar de vuelta a la Casa Blanca al punto de vista europeo. ¿Podrá convencer al presidente Trump de la necesidad de que los ucranianos y europeos participen en sus negociaciones con Rusia y comprometerse a respaldar cualquier acuerdo de paz resultante con la fuerza estadounidense? ¿O enfrentará el tipo de humillación sufrida por Theresa May cuando visitó al Sr. Trump en 2017? Las apuestas esta vez son mucho más altas. Durante la semana pasada, el nuevo presidente voluble ha dejado en ridículo a Ucrania y ha desechado la expectativa de posguerra de que Estados Unidos podría ser el protector del mundo occidental. Mientras que la insistencia de Trump en que los líderes europeos deberían gastar más en defensa y asumir la carga de su propia seguridad no sorprende, su hostilidad hacia Volodymyr Zelenskyy y su aparente abrazo a la propaganda rusa han tomado por sorpresa al resto de Europa. Este fin de semana, el Sr. Trump ha criticado tanto a Sir Keir como al presidente Emmanuel Macron, quien visitará la Casa Blanca tres días antes que el primer ministro el lunes, por no haber hecho “nada” para poner fin a la guerra en Ucrania. Downing Street mantiene un silencio digno en respuesta. Lo último que quiere hacer antes de la visita de Sir Keir es provocar más enojo por parte del presidente. Ya está trazando un curso difícil al contradecir públicamente la descripción del presidente sobre el presidente Zelenskyy como “dictador” haciendo una llamada telefónica de apoyo rápida y reafirmando que es el “líder elegido democráticamente” de Ucrania. Sir Keir ha realizado tres llamadas telefónicas al Sr. Zelenskyy en poco más de una semana y claramente quiere destacar que el apoyo del Reino Unido a Ucrania es inquebrantable, independientemente de lo que diga el presidente. Se espera que el Reino Unido anuncie una expansión del apoyo militar y un paquete de sanciones rusas para conmemorar el tercer aniversario de la invasión, lo que va en contra de la ambición de Trump de detener la lucha lo antes posible. Pero más allá de Ucrania, hay muchas otras áreas donde el PM tendrá que desplegar sus mejores habilidades diplomáticas. El acuerdo de Chagos es una de esas fuentes de conflicto. Labour ha elaborado un plan para ceder el archipiélago remoto del Pacífico a Mauricio, de acuerdo con las decisiones del tribunal internacional, pero pagar para seguir arrendando la base militar del Reino Unido/EE. UU. allí durante los próximos 99 años. El gobierno insiste en que el acuerdo es necesario por razones de seguridad nacional, pero la administración Trump ha dejado claro que no está contenta con el plan. La otra cuestión pendiente es la de los aranceles, con el Sr. Trump amenazando con imponer “aranceles recíprocos” a las importaciones a los EE. UU., citando el IVA como un ejemplo de un impuesto “injusto, discriminatorio o extraterritorial”. La Casa Blanca también está prometiendo un arancel del 25% para el acero y aluminio extranjeros. El Reino Unido espera negociar algún tipo de exención debido al equilibrio relativamente igualado del comercio entre Estados Unidos y el Reino Unido, aunque eso no funcionó la última vez que el presidente estuvo en el cargo. En el peor de los casos, los economistas han estimado que los aranceles podrían costar a la economía británica 24,000 millones de libras. Es una agenda repleta, incluso sin la complicación adicional de que Elon Musk se involucre, dada su abierta hostilidad hacia Sir Keir. Hablar de un momento al estilo de ‘Love Actually’, cualquier tipo de crítica abierta al enfoque salvaje del presidente de los Estados Unidos hacia la diplomacia, difícilmente sea el estilo del primer ministro. Trump recientemente describió a Sir Keir como un “chico muy agradable”, pero esa relación personal solo llevará las negociaciones hasta cierto punto.