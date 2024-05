No es un distintivo de honor tener libros prohibidos

Hace 57 minutos

Emma Saunders, reportera de Cultura en el Festival de Hay

Getty Images

Jodi Picoult ha visto varias de sus libros adaptadas para la gran pantalla

La exitosa autora estadounidense Jodi Picoult ha dicho “la pérdida de la libertad de expresión es un camino muy resbaladizo” y que tener dos de sus libros prohibidos en distritos escolares en algunos estados de Estados Unidos no es “un motivo de orgullo”.

Hablando en el Festival de Hay, Picoult dijo que era “muy afortunada porque estoy en un punto de mi carrera en el que las personas que van a comprar mis libros no están en las bibliotecas escolares”.

Pero la autora, que ha escrito 30 libros y vendido alrededor de 40 millones de copias, dijo que esto no era el caso para los autores más jóvenes, escritores LGBTQ o personas de color, “cuyo sustento depende de escribir para lectores de la edad media y jóvenes adultos. Están sufriendo mucho”.

Picoult dijo que sus libros Mi Hermana’s Keeper y Diecinueve Minutos se vieron afectados por las prohibiciones.

Diecinueve Minutos

Algunas bibliotecas y aulas en Estados Unidos han eliminado libros con contenido sexual o temas de sexualidad, identidad de género y raza.

Aunque algunos ven esto como censura, otros no están de acuerdo. Algunas autoridades estatales, como Florida, han dicho que no están prohibiendo libros sino restringiendo material inapropiado y dañino.

“Actualmente estoy prohibida en unos 35 estados americanos en distritos escolares”, dijo Picoult a la audiencia en Hay.

Dijo que la razón por la que Diecinueve Minutos, que trata sobre un tiroteo en una escuela estadounidense, fue prohibida, no fue por las escenas de tiroteo: “No tienen problema con eso. El problema es que en la página 313, uso el término ‘erección'”.

Se le preguntó si alguna vez la hizo pensar en cambiar lo que escribía, y ella dijo: “Solo me hace querer seguir haciéndolo (lo que estoy haciendo)”.

Getty Images

¿Podrían las famosas obras de Shakespeare haber sido escritas por otra persona?

Picoult también habló sobre su próxima novela, Por Cualquier Otro Nombre.

No es su primera incursión en la ficción histórica, pero esta vez es un relato paralelo sobre la joven dramaturga contemporánea Melina Green, que está luchando por que su obra sea reconocida en Nueva York, y su antepasada, Emilia Bassano, que puede – o no – haber sido la escritora femenina detrás de la obra de Shakespeare.

“Siento que este era el libro que estaba destinada a escribir toda mi vida”, dijo Picoult.

“Realmente es un libro sobre cómo han cambiado las cosas para las mujeres en 400 años, y cómo no han cambiado”.

Mientras que el libro de Picoult es, por supuesto, una obra de ficción, Bassano era una mujer elisabetana real.

Picoult hace un buen trabajo al convencer a la audiencia de Hay de al menos considerar la idea de que Bassano escribió algunas de las obras de Shakespeare, citando varias teorías que encontró durante su investigación.

Lo que es definitivamente un hecho es que Bassano (más tarde conocida como Emilia Lanier) fue una de las primeras poetas publicadas en Inglaterra a principios de 1600.

También existe una teoría de que ella fue la Dama Oscura que aparece en muchos de los sonetos del Bardo (aunque Picoult no está convencida).

“La verdad es que hice un montón de investigaciones para este libro. Y no te voy a decir en qué creer, solo te voy a presentar los hechos”, dijo Picoult, añadiendo más tarde que cree que probablemente varias personas escribieron las obras de Shakespeare.

Frustrada académica

Picoult es conocida por su meticulosa investigación. Si fuera actriz, definitivamente sería defensora de la técnica del método.

“La investigación para mí es en realidad la parte más divertida del libro porque llego a vivir la vida de otras personas”, dice.

“Así que he hecho todo lo que ves en un libro o todo lo que hace un personaje en un libro”.

Esa investigación incluye visitar el corredor de la muerte para Cambio de Corazón y vivir con una familia Amish para Verdad Sencilla. Quizás sorprendentemente, ella dice que esto último fue “el más desafiante… trabajaban tan duro, ¡no quiero volver a hacer eso nunca más!”.

A diferencia de muchos autores, los libros de Picoult son todos muy diferentes, abarcando varios géneros que incluyen thrillers, romance, historias de fantasmas y ficción histórica.

“Realmente, realmente tengo suerte. Puedo escribir sobre lo que quiera, y de alguna manera tengo lectores que dicen: ‘¡Genial!’ Muchos escritores no tienen esa suerte”, dice.

“También creo que muchos escritores cometen el error de perseguir lo que creen que es popular en ese momento. Siempre he suscrito a la idea de que si escribo sobre lo que quiero aprender, va a ser… el mejor libro que puedo escribir en ese momento. Y voy a hacer que te interese tanto como a mí el tema.

“Realmente soy esta académica frustrada que ya no está en la escuela y que solo quiere aprender mucho. ¡No quiero escribir el mismo libro dos veces! Y si lo hago… probablemente sea entonces cuando debería dejar de escribir”.