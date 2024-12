No es solo tu. ChatGPT está actualmente inactivo [ACTUALIZADO]

“

Actualización del 26 de diciembre de 2024 a las 9:04 p.m. EST:

OpenAI ha publicado la siguiente actualización: “ChatGPT se ha recuperado en su mayor parte y seguimos trabajando en una solución general”.

Actualización del 26 de diciembre de 2024 a las 5:05 p.m. EST:

OpenAI ha publicado la siguiente actualización: “ChatGPT se ha recuperado parcialmente, aunque el historial de chat todavía no se está cargando. Seguimos trabajando en una solución para este problema”.

Historia original del 26 de diciembre de 2024 a las 3:31 p.m. EST a continuación:

La popular plataforma de IA ChatGPT está experimentando una interrupción, lo que deja a muchos usuarios sin poder acceder a sus funciones. Esta no es la primera vez que esto sucede; a principios de este mes, hubo otra interrupción que coincidió con el lanzamiento de iOS 18.2, que integró GPT en Siri. ChatGPT, desarrollado por OpenAI, ha ganado una atención significativa por su capacidad para generar texto similar al humano, traducir idiomas y responder preguntas de manera exhaustiva. Es utilizado por una variedad de personas, desde estudiantes y escritores hasta empresas e investigadores. La interrupción está afectando no solo a ChatGPT, sino también a la API de OpenAI y a la plataforma de generación de video Sora. OpenAI ha reconocido el problema en su sitio web, afirmando que es causado por un “proveedor upstream”. Están trabajando activamente en resolver el problema, pero no hay un tiempo estimado para cuándo los servicios volverán a estar en línea.

La página de estado de OpenAI muestra que ChatGPT y otros servicios están caídos | Crédito de la imagen: OpenAI

El reciente lanzamiento de Sora, la innovadora plataforma de IA de OpenAI que convierte texto en video, ha añadido otra capa de complejidad a la situación. Sora permite a los usuarios generar videos a partir de indicaciones de texto, empujando los límites de las capacidades de la IA. Sin embargo, esta tecnología puntera requiere una cantidad significativa de potencia informática. ¿Es posible que la demanda aumentada en los servidores de OpenAI, debido al lanzamiento y la adopción de Sora, haya contribuido a la interrupción actual? Solo podemos especular.

La introducción de Sora ha generado una enorme emoción e interés en la comunidad tecnológica y más allá. Sus aplicaciones potenciales abarcan varios campos, desde entretenimiento y educación hasta publicidad e investigación. Sin embargo, algunos estiman que este aumento en el uso podría tensionar la infraestructura de OpenAI, lo que podría llevar a una inestabilidad y a interrupciones como la que estamos experimentando actualmente.

Si bien la interrupción es sin duda frustrante para los usuarios, vale la pena señalar que OpenAI está trabajando activamente para restablecer el servicio. Mientras tanto, los usuarios pueden necesitar explorar plataformas de IA alternativas o depender de métodos tradicionales para completar sus tareas.

Mientras tanto, esta situación ha inspirado muchos nuevos posts en el subreddit de ChatGPT, donde los usuarios están solicitando actualizaciones de estado o sugerencias de alternativas. Algunos incluso están aprovechando esta oportunidad para bromear sobre el hecho de que pueden haberse vuelto demasiado dependientes del chatbot para sus tareas diarias. Si bien algunos de estos son en tono de broma, sí hacen hincapié en el hecho de que incluso las tecnologías más sofisticadas no son inmunes a las dificultades técnicas.