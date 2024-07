“No es el momento para la guerra”: PM Modi reitera en Austria | Noticias de la India

NUEVA DELHI: El Primer Ministro Narendra Modi abordó varias disputas globales en curso durante sus conversaciones con el Canciller austriaco Karl Nehammer el miércoles, incluyendo el conflicto en Ucrania y la situación en el oeste de Asia.

“Ya lo he dicho antes que este no es el momento para la guerra,” reiteró el Primer Ministro Modi en Austria. “No podremos encontrar soluciones a los problemas en el campo de guerra. Donde sea, la matanza de personas inocentes es inaceptable. India y Austria enfatizan el diálogo y la diplomacia, y para eso, estamos juntos listos para dar cualquier apoyo necesario.”

Los líderes también se unieron en su postura contra el terrorismo. “Ambos condenamos firmemente el terrorismo. Estamos de acuerdo en que no es aceptable en ninguna forma,” dijo el Primer Ministro Modi durante la declaración conjunta de prensa con el Canciller austriaco.

‘Visita histórica y especial‘

El Primer Ministro Modi describió su visita a Austria como “histórica y especial,” marcando un momento significativo al comienzo de su tercer mandato. “Me alegro de haber tenido la oportunidad de visitar Austria al inicio de mi tercer mandato,” dijo el Primer Ministro Modi.

En una declaración conjunta con el Canciller austriaco Karl Nehammer, los líderes también destacaron la relación de larga data entre India y Austria, que se remonta a la década de 1950.

Enfatizando las sólidas bases de las relaciones India-Austria, el Primer Ministro Modi destacó la creencia compartida en valores como la democracia y el estado de derecho. “La creencia compartida en valores como la democracia y el estado de derecho son sólidas bases de las relaciones India-Austria,” dijo.

El Canciller Nehammer reconoció el papel fundamental de India en apoyar a Austria, lo que condujo a la exitosa negociación del Tratado Estatal austriaco en 1955. Él enfatizó, “Hay una muy buena relación entre India y Austria. Es una relación de confianza que comenzó en la década de 1950…India ayudó a Austria, y en 1955, las negociaciones llegaron a una conclusión positiva con el Tratado Estatal austriaco.”

Durante sus conversaciones, ambos líderes expresaron preocupación sobre el clima geopolítico actual. El Canciller Nehammer dijo, “Anoche y esta mañana, tuvimos conversaciones muy intensas sobre la guerra de agresión rusa contra Ucrania. Para mí, como Canciller Federal de Austria, es particularmente importante conocer la evaluación de India y entenderla y familiarizar a India con las preocupaciones y temores europeos.”

Los líderes también tocaron el conflicto en curso en el Medio Oriente, reconociendo el complejo y desafiante panorama geopolítico. El Canciller Nehammer señaló, “Además, el conflicto en el Medio Oriente fue un tema importante y además de esta desafiante situación geopolítica, también nos referimos a los aspectos positivos de nuestra cooperación.”

Esta visita es la primera de un Primer Ministro indio a Austria en 41 años.

Enlace de fuente