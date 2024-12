No creerás la cantidad de meses que el estadounidense promedio desperdició consultando su teléfono en 2024.

“

Según una encuesta realizada por Reviews.org, el estadounidense promedio revisaba su teléfono inteligente asombrosas 205 veces al día. Para poner esto en un contexto más relatable, si eres promedio, levantaste tu teléfono cada cinco minutos a lo largo de un día. Durante 2024, el típico estadounidense que porta un teléfono inteligente pasó increíbles dos meses y medio revisando su teléfono.

Los estadounidenses alcanzaron sus teléfonos un 42.3% más en un día típico en 2024 en comparación con el año pasado



En su mayoría, cuando Steve Jobs presentó el iPhone en enero de 2007, sabía que el dispositivo que mostraba para que todos babeen cambiaría el mundo. Pero es posible que no haya anticipado cuánto cambiarían las personas su comportamiento una vez lanzado el iPhone. Eso no quiere decir que el iPhone fuera el primer teléfono inteligente porque no lo fue. Pero con la pantalla táctil, la interfaz de usuario fácil de usar y la introducción de la App Store al año siguiente, pronto vimos a todos caminando por las calles con la cabeza baja, enfocados en sus teléfonos.

Cómo utilizan los estadounidenses sus teléfonos celulares. | Crédito de la imagen-Reviews.org

En cuanto al estadounidense promedio, los números de 2024 que citamos anteriormente fueron mucho más altos que las cifras de la encuesta de 2023. El año pasado, el estadounidense promedio revisó su teléfono 144 veces al día. Eso significa que hemos visto a los estadounidenses alcanzar sus teléfonos un 42.3% más que el año pasado. Tal vez las elecciones de 2024 jugaron un papel en este aumento, pero siempre hay noticias que los estadounidenses quieren seguir utilizando sus teléfonos.

Entonces, ¿qué están haciendo los estadounidenses con sus teléfonos durante las 205 veces que toman sus dispositivos diariamente?

80.6% revisan sus teléfonos en los primeros 10 minutos después de despertarse 65.7% usan sus teléfonos mientras están en el baño usando el inodoro 53.7% han usado sus teléfonos para enviar mensajes de texto a alguien en la misma habitación 38.1% usan sus teléfonos o los miran mientras están en una cita 27% usan o miran sus teléfonos mientras están detrás del volante, conduciendo sus autos

El estadounidense promedio es muy sensible al sonido de “ding” que hacen sus teléfonos cuando reciben una notificación. Es por eso que el 76% revisará sus teléfonos dentro de los cinco minutos de recibir una notificación.

Probablemente no sea una sorpresa saber que cuanto más joven eres, más tiempo utilizas tu teléfono en un día típico. Aquellos pertenecientes a la Generación Z usan sus teléfonos más, pasando en promedio 6 horas y 18 minutos al día haciendo algo con sus dispositivos. Utilizando sus teléfonos durante un promedio de seis horas y dos minutos diarios, los Millenials están muy cerca. Luego vienen los Gen Xers que pasan cuatro horas y 54 minutos en sus dispositivos diariamente. Los Boomers están en sus teléfonos durante tres horas y 18 minutos en un día promedio. Por último, la Generación Silenciosa pasa solo una hora y 16 minutos diariamente en sus teléfonos inteligentes.

A pesar de que los Millenials usan sus teléfonos durante 16 minutos menos al día que los de la Generación Z, son los más rápidos en buscar notificaciones y lideran en la cantidad de veces que recogen sus teléfonos cada día con un promedio de 324. Y el 80% de los Millenials dicen sentir ansiedad después de perder sus teléfonos, el porcentaje más alto entre las diferentes generaciones. También son la generación más propensa a actualizar su dispositivo.

Los Millenials estadounidenses recogen sus teléfonos un promedio de 324 veces al día



A pesar de estos números, los Millenials no son los primeros en admitir que son adictos a sus teléfonos, aunque están cerca. El 56% de los de la Generación Z dicen que tienen una adicción al smartphone, mientras que el 55% de los Millenials hicieron la misma admisión. En general, aunque el estadounidense promedio revisó su teléfono un 42.3% más veces al día este año que el año pasado, la cantidad de usuarios estadounidenses de smartphone que dicen estar adictos a sus teléfonos disminuyó un 23% este año en comparación con el año anterior.

Los de la Generación Z en EE.UU. pasan más tiempo en su teléfono durante un día promedio. | Crédito de la imagen-Reviews.org

Una forma de detener una adicción al smartphone es quitar los colores brillantes y vivos de la pantalla de tu teléfono poniéndolo en escala de grises. Escribimos sobre esto en 2016. Algunos cambios se han realizado desde entonces. Para poner tu iPhone en escala de grises ve a Ajustes > Accesibilidad > Pantalla y tamaño de texto. Toca en Filtros de Color para ser enviado a la página de Filtros de Color. Activa los Filtros de Color y toca en Gris. Un deslizador en la parte inferior de la página cambiará la intensidad de los cambios que realices.

En EE.UU., los Millenials se ponen más ansiosos por perder sus teléfonos. | Crédito de la imagen-Reviews.org

En Android, ve a Ajustes > Accesibilidad > Color y movimiento > Corrección de color. Activa “Usar corrección de color” en la parte inferior de la página y bajo el deslizador de Intensidad toca en Escala de Grises.

Si pruebas esto en tu teléfono iOS o Android, avísanos si al entrar en escala de grises redujo tu uso de smartphone.

