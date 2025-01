No andemos con rodeos sobre la orden ejecutiva de Trump para pausar la aplicación de la ley de TikTok y proporcionar supuesta inmunidad a las empresas que claramente la violan.

Según el pedido, la ley se pausará durante 75 días y las empresas que trabajan con TikTok no serán responsables por hacerlo.

Tengo serias objeciones con esta interpretación. El pedido no pausa la ley, porque las órdenes ejecutivas no pueden “pausar” leyes. El pedido pausa la aplicación de la ley. El mismo pedido lo dice. Citando del pedido:

En consecuencia, estoy instruyendo al Procurador General de no tomar ninguna medida para hacer cumplir la Ley por un período de 75 días a partir de hoy para permitir que mi Administración tenga la oportunidad de determinar el curso adecuado de manera ordenada que proteja la seguridad nacional evitando un cierre abrupto de una plataforma de comunicaciones utilizada por millones de estadounidenses.

Imagina un concejo municipal que aprueba una ley que prohíbe todo el tráfico de vehículos motorizados en una de las calles principales de la ciudad. La ley es muy impopular entre muchas personas que solían conducir en esa calle. La ley entró en vigencia el día anterior a que un nuevo alcalde asumiera el cargo. El alcalde comienza su mandato y simplemente le dice al jefe de policía, que es un nombramiento político del alcalde, que no hagan cumplir la ley por 75 días. Eso es lo que ha hecho Trump. Simplemente está diciendo a la policía (el Departamento de Justicia) que no haga cumplir la ley. La demanda popular no tiene peso legal.

Esto es muy característico de Donald Trump. Esto no es un cambio de postura por parte de Trump. Denle crédito: esto es exactamente cómo dijo que actuaría si fuera reelegido. Pero no nos andemos con rodeos o pretendamos por un momento que esto es algo remotamente normal. El nombre de la ciudad en mi alegoría anterior es Pueblar Republicana. El pedido no cambia la ley; dice que ignoren la ley.

Y recuerda: no es como si PAFACA fuera un proyecto de ley partidista demócrata o una iniciativa de Biden. PAFACA contaba con un amplio apoyo bipartidista: fue aprobado en la Cámara de Representantes por 360-58, y fue aceptado por el Senado por 79-18. Los dos principales defensores del proyecto de ley en el Senado son los republicanos Tom Cotton y Pete Ricketts. Cotton es el presidente del poderoso Comité de Inteligencia Selecto del Senado. ¿Van a quedarse de brazos cruzados y aceptar esto? ¡Quizás! Pero quizás no. Será una prueba muy reveladora para los republicanos en ambas cámaras del Congreso. No hay ambigüedad aquí: Trump está afirmando un poder de veto de facto sobre una ley que ya fue aprobada, en contravención directa del lenguaje claro del Artículo II Sección 3 de la Constitución.

Volviendo a Allyn en NPR:

“Básicamente, con TikTok tengo derecho a venderlo o cerrarlo,” dijo Trump desde la Oficina Oval después de firmar la acción ejecutiva el lunes. “Podríamos tener que obtener la aprobación de China. No estoy seguro. Estoy seguro de que lo aprobarán.”

No andemos con rodeos en esto tampoco: este hombre es un ignorante orgulloso. Disfruta de su ignorancia.