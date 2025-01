Niveles de plomo y cloro en el aire se dispararon mientras ardían los incendios forestales de L.A.

Durante los incendios forestales en el condado de Los Ángeles, las concentraciones atmosféricas de plomo, un neurotoxina, alcanzaron niveles 100 veces más altos que los promedios incluso a millas de distancia de las llamas, según mediciones detalladas obtenidas por The New York Times. Los niveles de cloro, que también es tóxico en concentraciones bajas, alcanzaron 40 veces el promedio. Los niveles elevados resaltan el peligro adicional de los incendios forestales cuando se queman autos, hogares y otras estructuras, dijeron los investigadores. El plomo suele estar presente en la pintura y tuberías utilizadas en hogares más antiguos, mientras que el cloro y otros químicos se generan cuando el plástico se derrite o se quema. Estos incendios fueron “una advertencia”, dijo Haroula Baliaka, candidata a doctorado en química atmosférica en el Instituto de Tecnología de California, parte de un nuevo esfuerzo nacional para monitorear productos químicos en el aire en tiempo real. Dijo que ya no se trata solo de quemar árboles y pasto, sino que son incendios forestales urbanos, alimentados por los materiales que componen nuestros hogares y ciudades. A medida que el cambio climático, combinado con el nuevo desarrollo, aumenta las posibilidades de que los incendios forestales afecten partes más densamente pobladas del mundo, es probable que las preocupaciones sobre liberaciones tóxicas crezcan. Para Los Ángeles, el humo tóxico significa que es probable que aumente el número de muertes por los incendios, así como las cargas de salud a largo plazo. Respirar plomo puede dañar el cerebro y el sistema nervioso, especialmente en niños. Los niveles de plomo en el aire vistos durante los incendios fueron más de tres veces los límites de seguridad establecidos por la Agencia de Protección Ambiental. El cloro puede dañar los pulmones y las vías respiratorias. En general, los altos niveles de contaminación por partículas en el humo de los incendios forestales se han relacionado con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y respiratorias y muerte. Las últimas mediciones provienen de una nueva red de monitoreo nacional, financiada federalmente, llamada ASCENT, iniciada el año pasado para medir una amplia gama de contaminantes del aire en tiempo real. Las lecturas de los incendios en el área de Los Ángeles fueron capturadas en la estación de monitoreo de la red en Pico Rivera, a varias millas de los incendios activos. Los incendios forestales están convirtiéndose en un foco más grande para los científicos que estudian la contaminación del aire, dijo Nga Lee Ng, quien también utiliza el nombre Sally, una científica atmosférica en el Instituto de Tecnología de Georgia y la investigadora principal de la red. La naturaleza urbana de muchos de estos incendios significa que el humo “va a tener componentes muy diferentes, muchas más partículas tóxicas”, dijo la profesora Ng.