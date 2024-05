Niveles crecientes de equity en el hogar podrían ayudar a impulsar la demanda acumulada de estas dos acciones.

El Director Financiero de Home Depot, Richard McPhail, no pudo ignorar una realidad difícil en la última llamada de ganancias del minorista: las tasas de interés más altas están haciendo que los clientes se alejen de proyectos grandes. “Tienes esta extraña ironía de cada fragmento de información que lees, … ‘van a bajar pronto,'” dijo McPhail, refiriéndose a la expectativa de una baja de las tasas de interés en el futuro, mientras hablaba con inversores en una llamada de ganancias el 14 de mayo. “Nuestros clientes nos dicen, ‘Oye, con eso en mente, con eso en el horizonte, vamos a esperar,’ y eso es realmente la dinámica más importante desde una perspectiva de ingresos.” Lowe’s eco este sentimiento cuando reportó resultados del primer trimestre el 21 de mayo. A pesar de superar las estimaciones de los analistas, el minorista está viendo señales de que los compradores están evitando proyectos más grandes, especialmente aquellos que requieren contratar a un contratista. “La incertidumbre en torno a los recortes de tasas de interés, las persistentes presiones inflacionarias, y un consumidor que sigue mostrando una preferencia por gastar en servicios y experiencias discrecionales, continúan afectando la demanda de mejoras para el hogar de bricolaje,” dijo el Director Ejecutivo de Lowe’s, Marvin Ellison, a los inversores. Home Depot dijo que vio una disminución del 6.5% en las ventas con tickets de más de $1,000 en el primer trimestre en comparación con el mismo período del año pasado, y más proyectos discrecionales se están retrasando. En Lowe’s, los tickets de $500 o más cayeron un 7.6% interanual. Ambas compañías están viendo que los clientes abordan proyectos de bricolaje de mucho menor alcance. Cuánto durará esta tendencia no está claro, aunque está claro que mucho dependerá de la dirección de las tasas de interés. Aunque la Reserva Federal ha señalado la posibilidad de recortes de tasas de interés este año, el mercado prevé que no sucederá durante varios meses, ya que la inflación ha permanecido elevada. Eso mantendrá la presión sobre las acciones tanto de Lowe’s como de Home Depot, dicen los analistas. Sin embargo, algunos ven una oportunidad para inversores pacientes cuando la Fed comienza a flexibilizar la política monetaria y los consumidores ejercen algo de demanda reprimida. Tanto Home Depot como Lowe’s están bajo rindiendo el mercado en general este año. “Todavía creemos que el alza a corto plazo (6-12 meses) en las acciones puede ser limitada, dadas la valoración y la dinámica de tasas de interés ‘más altas por más tiempo,'” dijo el analista de KeyBanc Bradley Thoma en una nota de investigación el martes, reiterando las acciones en un peso del sector. “Pero [vemos] a LOW como un beneficiario a largo plazo una vez que las condiciones de vivienda apagadas se recuperen.” Ambas acciones están bajo rindiendo el mercado en general. Las acciones de Lowe’s han caído más del 2% este año, mientras que Home Depot está down más del 5%. Mientras tanto, el S&P 500, por su parte, ha subido más del 11%. Proyectos en espera “Creo que la demanda de proyectos es importante tanto para la demanda de Home Depot como para Lowe’s,” dijo Greg Melich, analista de consumo y venta al por menor de Evercore ISI, a CNBC en una entrevista. “El balance de todo esto sugiere que las ventas en mismo almacén de Home Depot seguirán siendo negativas en el tercer trimestre, pero serán menos negativas.” Esta dinámica no es sorprendente dado un entorno de altas tasas de interés que ha presionado a los consumidores. La tasa promedio en tarjetas de crédito, por ejemplo, ha alcanzado un máximo histórico este año. Pero no todo es malo. Los propietarios de viviendas tienen más equidad en sus hogares de la que tenían antes de la pandemia, según un informe del 8 de mayo de la firma de datos inmobiliarios ATTOM. Eso puede hacer que los propietarios se sientan más ricos y más confiados para usar ese colchón para mejorar a una casa más grande o pedir prestado contra ella cuando las tasas bajen para financiar proyectos como un nuevo deck o un baño actualizado. Desde el cuarto trimestre de 2023 hasta el primer trimestre de este año, la llamada participación de hipotecas con una equidad rica aumentó en 23 estados, aunque en menos de un punto porcentual, dijo la firma. Los niveles de equidad de los propietarios de viviendas siguen siendo elevados en comparación con el período previo a la pandemia. Niveles más altos de equidad en la vivienda, combinados con el deseo de abordar proyectos diferidos, podrían ser un punto a favor de Home Depot y Lowe’s una vez que las tasas bajen. “Las tasas de interés elevadas están haciendo que los clientes pospongan sus grandes proyectos discrecionales,” dijo el analista de UBS Michael Lasser. “Esto significa que la recuperación debería ser sólida a medida que las tasas de interés bajen.” El analista mantiene una compra de las acciones, pero redujo su precio objetivo a $400 por acción desde $411 después de las ganancias de Home Depot. La previsión de Lasser implica un alza del 23% en el futuro. Por el momento, dijo Melich, los consumidores están obligados a solo hacer reparaciones que son absolutamente necesarias. Algunos están “bajando,” o buscando alternativas más baratas en términos de materiales y alcance general del proyecto, dijo. “La vida sucede, y los hogares se forman,” dijo Melich. “En algún momento, [la gente] tendrá que aceptar que ese es el precio [y] esa es la tasa.” Un elemento sorprendente de los resultados del primer trimestre de Home Depot fue que aún había un fuerte compromiso del consumidor con los productos a pesar del recorte en los proyectos más grandes, dijo Melich. Eso es un factor que podría ser bueno para Home Depot a largo plazo, y Melich ve una oportunidad para que los inversores compren las acciones “a un múltiplo de mercado sobre ganancias deprimidas.” Su precio base de $390 por acción implica un alza del 20% desde el cierre de $325.10 el viernes. El analista de Wolfe Research, Greg Badishkanian, también espera que los propietarios actualicen sus hogares cuando las tasas bajen, lo que respalda su calificación de rendimiento superior en Home Depot y un precio objetivo de $401 por acción. La previsión de Badishkanian se traduce en más del 23% de alza en el futuro. “Las ventas de casas existentes también siguen siendo una resistencia importante a la actividad de remodelación siempre que las tasas de interés sigan relativamente altas,” dijo Badishkanian. Contando con los profesionales Para esas tuberías rotas y techos con fugas, es probable que los propietarios recurran a contratistas profesionales, y esa parte del negocio ha sido un enfoque principal para ambos minoristas. Home Depot lidera a Lowe’s en la categoría de profesionales, con aproximadamente la mitad de su negocio proveniente de profesionales, en comparación con el 20% al 25% de Lowe’s. Las acciones de Lowe’s hasta la fecha Home Depot está inclinándose hacia este segmento con la adquisición planeada del distribuidor especializado SRS, su movimiento más grande hasta ahora para capturar una parte más grande de lo que el Director Ejecutivo de Home Depot, Edward Decker, dice que es un mercado de $250 mil millones. Aún así, los esfuerzos de Lowe’s por ganar cuota de mercado entre los profesionales parecen estar ganando tracción. El primer trimestre reveló ligeros avances en su segmento profesional que ayudaron a compensar las preocupantes pérdidas del negocio de bricolaje. Thomas de KeyBanc dijo que esta inflexión positiva se produjo cuando Home Depot vio que sus ventas de profesionales en el mismo almacén se inclinaban hacia lo negativo. Bajo el liderazgo de Ellison, Lowe’s también ha estado trabajando para mejorar la participación de los clientes y el comercio electrónico. “Además de las marcas privadas, la gerencia espera continuar construyendo iniciativas Pro, mientras emprende varias nuevas acciones relacionadas con Pro, como la conversión de los titulares de tarjetas Pro de LOW en el nuevo programa de lealtad y crédito Pro de la Compañía y el lanzamiento de nuevas herramientas en línea que permiten a los profesionales construir y actualizar cotizaciones en línea desde cualquier lugar,” dijo Thomas. Los analistas encuestados por FactSet predicen en promedio que las acciones de Lowe’s podrían subir alrededor del 17% desde el cierre del viernes. “Si bien el corto plazo aún es difícil de leer, seguimos confiando en la perspectiva a medio y largo plazo de nuestra industria ya que nuestros motores de demanda principales apoyan el crecimiento,” dijo recientemente Ellison de Lowe’s.