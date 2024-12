Nissan y Honda firman MOU para considerar integración empresarial By Investing.com

TOKYO, 24 de diciembre de 2024 – (JCN Newswire) – Nissan Motor Co., Ltd. (TYO:) (“Nissan”) y Honda Motor Co., Ltd. (NYSE:) (“Honda”) han firmado un memorando de entendimiento (MOU) para iniciar discusiones y consideraciones hacia una integración empresarial entre las dos compañías a través del establecimiento de una empresa conjunta.

Para acelerar aún más sus esfuerzos hacia la consecución de una sociedad neutra en carbono y una sociedad sin fatalidades en el tráfico, Nissan y Honda firmaron un MOU el 15 de marzo con respecto a una asociación estratégica para la era de la inteligencia vehicular y la electrificación. Desde entonces, las dos compañías han mantenido discusiones con miras a la colaboración en diversos campos.

El 1 de agosto, ambas empresas firmaron un nuevo MOU para profundizar el marco de la asociación estratégica. Las compañías también anunciaron que habían acordado llevar a cabo una investigación conjunta en tecnologías fundamentales en el área de plataformas para vehículos definidos por software de próxima generación (SDVs), particularmente en áreas cruciales para la inteligencia y la electrificación, para avanzar en discusiones más concretas hacia una colaboración más concreta.

A lo largo del proceso, Nissan y Honda han mantenido discusiones teniendo en cuenta diversas posibilidades y opciones. Al mismo tiempo, el entorno empresarial tanto para ambas compañías como para la industria automotriz en general ha cambiado rápidamente y la velocidad de la innovación tecnológica ha continuado acelerándose. El MOU entre Nissan y Honda anunciado hoy tiene como objetivo servir como una opción para mantener la competitividad global y para que las dos compañías continúen entregando productos y servicios más atractivos a los clientes en todo el mundo.

Si la integración empresarial puede realizarse, ambas compañías pueden apuntar a integrar sus respectivos recursos de gestión tales como conocimientos, recursos humanos y tecnologías; crear sinergias más profundas; mejorar la capacidad de responder a los cambios del mercado; y esperar mejorar el valor corporativo a medio y largo plazo. Además, Nissan y Honda pueden apuntar a contribuir aún más al desarrollo de la base industrial de Japón como una “compañía líder de movilidad global” mediante la integración de los negocios de vehículos de cuatro ruedas de Nissan y Honda y los productos de motocicletas y energía de Honda, permitiendo que las marcas de ambas compañías se vuelvan más atractivas y entreguen productos y servicios más atractivos e innovadores a los clientes en todo el mundo.

Al marcar el anuncio, el Director, Presidente, CEO y Director Ejecutivo Representante de Nissan, Makoto Uchida, dijo: “Hoy marca un momento crucial ya que comenzamos las discusiones sobre la integración empresarial que tiene el potencial de dar forma a nuestro futuro. Si se realiza, creo que uniendo las fortalezas de ambas compañías, podemos entregar un valor sin igual a los clientes en todo el mundo que aprecian nuestras respectivas marcas. Juntos, podemos crear una forma única para que disfruten de automóviles que ninguna empresa podría lograr sola”.

El Director y Director Ejecutivo Representante de Honda, Toshihiro Mibe, dijo: “La creación de un nuevo valor de movilidad al reunir los recursos, incluidos el conocimiento, el talento y las tecnologías que Honda y Nissan han estado desarrollando a lo largo de los años, es esencial para superar los desafíos ambientales que enfrenta la industria automotriz.” Honda y Nissan son dos compañías con fortalezas distintivas. “Todavía estamos en la etapa de comenzar nuestra revisión, y aún no hemos decidido sobre una integración empresarial, pero para encontrar una dirección para la posibilidad de integración empresarial antes de finales de enero de 2025, nos esforzamos por ser la única compañía líder que crea nuevo valor de movilidad a través de una reacción química que solo puede impulsarse a través de la síntesis de los dos equipos”.

Sinergias potenciales de la integración empresarial

Nissan y Honda establecerán un comité preparatorio de integración para facilitar una integración sin problemas y llevarán a cabo discusiones enfocadas.

Basándose en las discusiones del comité, así como en los resultados de la diligencia debida, las empresas examinarán y analizarán sinergias más específicas. Al realizar rápidamente las sinergias de la integración, Nissan y Honda pueden apuntar a convertirse en una empresa de movilidad de clase mundial con una facturación de ventas superior a 30 billones de yenes y un beneficio operativo de más de 3 billones de yenes.

Las sinergias esperadas de la integración empresarial en este momento son:

1. Ventajas de escala al estandarizar plataformas de vehículos

Al estandarizar las plataformas de vehículos de ambas compañías en diversos segmentos de productos, las empresas esperan crear productos más fuertes, reducir costos, mejorar las eficiencias de desarrollo y mejorar las eficiencias de inversión a través de procesos de producción estandarizados. Se proyecta que la integración aumentará las ventas y los volúmenes operativos, lo que permitirá a las empresas reducir los costos de desarrollo por vehículo, incluidos los servicios digitales futuros, mientras maximizan beneficios. Al acelerar la complementación mutua de sus ofertas de vehículos globales, incluidos modelos de ICE, HEV, PHEV y EV, Nissan y Honda estarán en una mejor posición para satisfacer diversas necesidades de los clientes en todo el mundo y ofrecer productos óptimos, lo que conllevará a una mejor satisfacción del cliente.

2. Mejora de las capacidades de desarrollo y sinergias de costos a través de la integración de funciones de I+D

De acuerdo con el MOU para profundizar la asociación estratégica y el acuerdo de investigación conjunta sobre tecnologías fundamentales fechado el 1 de agosto, las dos compañías han comenzado una investigación conjunta en tecnologías fundamentales en el área de plataformas de vehículos para vehículos definidos por software de próxima generación (SDVs), que es la piedra angular en el campo de la inteligencia. Después de la integración empresarial, ambas compañías abarcarán una colaboración más integrada en todas las funciones de I+D, incluida la investigación fundamental y la investigación de tecnología de aplicación de vehículos. Se espera que este enfoque permita a ambas empresas mejorar de manera eficiente y rápida su experiencia tecnológica, logrando mejoras tanto en las capacidades de desarrollo como en las reducciones de costos de desarrollo a través de la integración de funciones superpuestas.

3. Optimización de sistemas y instalaciones de fabricación

Las empresas anticipan que optimizar sus plantas de fabricación y las instalaciones de servicios energéticos, combinadas con una mayor colaboración a través del uso compartido de líneas de producción, resultará en una mejora sustancial en la utilización de la capacidad que conduce a una disminución en los costos fijos.

4. Fortalecimiento de las ventajas competitivas en toda la cadena de suministro a través de la integración de funciones de compras

Con el fin de aprovechar al máximo las sinergias de la optimización de la capacidad de desarrollo y producción, ambas compañías pretenden impulsar su competitividad mejorando y racionalizando las operaciones de compras y obteniendo piezas comunes de la misma cadena de suministro y en colaboración con socios comerciales.

5. Realización de sinergias de costos a través de mejoras en la eficiencia operativa

Las empresas esperan que la integración de sistemas y operaciones de back-office, junto con la actualización y estandarización de procesos operativos, genere importantes reducciones de costos.

6. Adquisición de ventajas de escala a través de la integración en funciones de finanzas de ventas

Al integrar áreas relevantes de las funciones de finanzas de ventas de ambas compañías y expandir la escala de operaciones, las empresas buscan proporcionar una variedad de soluciones de movilidad, incluidos nuevos servicios financieros a lo largo del ciclo de vida del vehículo, a los clientes de ambas organizaciones.

7. Establecimiento de una base de talento para la inteligencia y la electrificación

Los recursos humanos de las empresas son un activo invaluable, y establecer una sólida base de recursos humanos es crucial para la transformación que vendrá con la integración empresarial. Después de la integración, se espera que los intercambios de empleados y la colaboración técnica entre las empresas promuevan un mayor desarrollo de habilidades. Además, al aprovechar el acceso de cada empresa a los mercados de talento, atraer talento excepcional será más factible.