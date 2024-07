“Nirmala Sitharaman afirma que está haciendo esfuerzos para mantener contenta a la alianza INDI”: sobre la afirmación de Mamata Banerjee de apagar el micrófono.

La Ministra de Finanzas de la Unión, Nirmala Sitharaman, ataca al líder del Congreso Jairam Ramesh, quien dijo que el “tratamiento del CM de Bengala Occidental hoy, aunque típico de NITI Aayog, es inaceptable” y dijo que la afirmación de Mamata Banerjee es “sin fundamento”, agregando que está haciendo un esfuerzo por mantener contentos a los líderes del bloque INDIA.

Refutando las acusaciones hechas por el CM de Bengala Occidental, la Sra. Sitharaman, al responder a Jairam Ramesh en X, dijo que la primera habló todo el tiempo y su micrófono no fue apagado entre medias en la reunión de NITI Aayog del sábado.

“¡Jairam, ni siquiera estabas allí! Todos escuchamos a la Hon. CM @MamataOfficial. Habló todo su tiempo. La pantalla frente a nuestras mesas seguía mostrando el tiempo. Algunos otros CM hablaron más allá de su tiempo asignado. A su propia solicitud, se permitió tiempo extra sin problemas. Los micrófonos no se apagaron, no para nadie, en particular, no para el CM, WB. Mamata ji ha elegido difundir falsedades. Me alegró que asistiera”, dijo.

“Estaba más feliz cuando dijo que estaba hablando por Bengala y de hecho por toda la oposición. Puedo estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que tenía que decir. Pero ahora, al decir cosas sin fundamento fuera, solo puedo concluir que está haciendo un esfuerzo por mantener contenta a la alianza I.N.D.I.”, agregó la Ministra de Finanzas.

Anteriormente, al lanzar un ataque furioso contra NITI Aayog, el Secretario General del Congreso dijo que el órgano asesor ha sido una oficina adjunta de la Oficina del Primer Ministro y ha funcionado como un defensor del PM no biológico.

“Desde que se estableció hace diez años, NITI Aayog ha sido una oficina adjunta de la PMO y ha funcionado como un defensor del PM no biológico. No ha avanzado en la causa del federalismo cooperativo de ninguna manera. Su funcionamiento ha sido flagrantemente partidista, y es todo menos profesional e independiente”, publicó Jairam Ramesh en X.

“Mutila todos los puntos de vista divergentes y disidentes, que son la esencia misma de una democracia abierta. Sus reuniones son una farsa a tener en cuenta. Su tratamiento del CM de Bengala Occidental hoy, aunque típico de NITI Aayog, es inaceptable”, añadió.