Nirmala: El Congreso promovió el ‘parivarvad’; Kharge dice que Modi, BJP están distorsionando los hechos | Noticias de India

Nirmala Sitharaman y Mallikarjun Kharge en el Rajya Sabha.

El Congreso mutiló la estatua para promover la ‘dinastía’: Nirmala

El Rajya Sabha presenció un comienzo ardiente de la discusión de dos días para conmemorar los 75 años de la Constitución con la ministra de Finanzas Nirmala Sitharaman lanzando un ataque feroz contra el Congreso por llevar a cabo enmiendas importantes a la estatua a lo largo de las décadas con el único objetivo de ayudar a “una familia” y promover “parivarvad” (dinastismo). También llamó al Congreso “anti-mujeres” por no lograr que se aprobara el proyecto de ley de reserva para mujeres cuando estaba en el poder.

Citando varias enmiendas, que van desde la 42ª enmienda constitucional que, entre otras cosas, modificó el Preámbulo para insertar ‘socialista y secular’, y la promulgación de la Ley de Mujeres Musulmanas (Protección de Derechos en Caso de Divorcio), 1986, para anular una sentencia del Tribunal Supremo a favor de una mujer musulmana divorciada mayor, la FM dijo que ninguna de estas pasó los cuatro criterios – buen juicio económico, intención social, debido proceso y espíritu constitucional.

Su ataque provocó fuertes protestas de los bancos del Congreso. Al abrir el debate desde el lado de la tesorería, Sitharaman citó el ejemplo de la primera enmienda llevada a cabo bajo Jawaharlal Nehru para introducir restricciones a la libertad de prensa.

Señaló que durante los debates en la asamblea constituyente, B. R. Ambedkar se había opuesto a la incorporación del ‘socialismo’ en la Constitución argumentando que la trayectoria de crecimiento del país no podía ser enjaulada. “Aun así, lo pusieron en la enmienda después de poner a toda la oposición en la cárcel. Solo cinco miembros votaron en contra en la Lok Sabha, mientras que en el Rajya Sabha, se aprobó por unanimidad porque los que se habrían opuesto estaban en la cárcel,” agregó.

Tomando al Congreso por afirmar ser el defensor de la Constitución, la FM se refirió a la supresión de jueces “inconvenientes” por parte del gobierno de Indira Gandhi y recordó el apoyo del Congreso al concepto de “judicatura comprometida” para decir que el partido no era sincero al expresar su preocupación por la integridad de las instituciones.

Fue combativa y no cedió cuartel cuando Jairam Ramesh del Congreso argumentó que al atacar a Indira por enmiendas controvertidas durante la Emergencia, también debería señalar que la ex primera ministra votó a favor de su anulación. “Esas enmiendas fueron traídas por el gobierno de Morarji Desai y su voto fue parte de un proceso. La gente le había dado una lección derrotando al Congreso y ella aprendió su lección,” dijo Sitharaman. Fue apoyada por el presidente del BJP y líder de la Cámara J. P. Nadda.

Sitharaman señaló que el renombrado letrista Majrooh Sultanpuri y el actor Balraj Sahni fueron encarcelados en 1949. Dijo que Majrooh fue arrestado después de negarse a disculparse por recitar un poema contra Nehru en una reunión de obreros de una fábrica. “Ese es el nivel de tolerancia que tienen y van con la Constitución en la mano diciendo que hay miedo en el país y que la Constitución está bajo amenaza,” agregó. Destacó otros ejemplos, incluida la prohibición de la película ‘Kissa Kursi Ka’ porque cuestionaba a Indira y a su hijo.

La FM calificó al Congreso de “anti-mujeres” por no aprobar el proyecto de ley de reserva de mujeres bajo la presión de sus socios de coalición. Dijo que Rajiv Gandhi tenía 426 miembros en la Lok Sabha y 159 miembros en el Rajya Sabha pero el partido no tenía la convicción de aprobar el proyecto de ley. “Claramente, siempre han sido anti-mujeres. El caso Shah Bano es un claro ejemplo,” dijo.

Kharge: La devoción al PM nos lleva hacia la dictadura

En un ataque sin reservas, el líder de la oposición en el Rajya Sabha, Mallikarjun Kharge, acusó el PM Narendra Modi y al BJP de “engañar al país” al “tergiversar hechos” y decir “mentiras” sobre el primer ministro Jawaharlal Nehru en el Parlamento. Exigió que el PM se disculpara por “distorsionar los hechos” sobre la carta de Nehru sobre la reserva a los estados.

Al abrir la discusión de dos días sobre la Constitución desde el lado de la oposición, Kharge dijo que la ‘devoción’ del PM está llevando al país hacia la dictadura. “La democracia en el país no debería convertirse en una dictadura,” advirtió. El jefe del Congreso acusó además al BJP de estar en contra de las reservas, afirmando que esa era la razón por la que el partido se oponía al censo de castas.

Refiriéndose al discurso del PM en la LS el sábado, Kharge dijo que Modi “engañó” a la Cámara al afirmar que no hubo un gobierno electo entre 1947-1952 cuando el Congreso había enmendado ilegalmente la Constitución. El PM el sábado y la FM Nirmala Sitharaman el lunes arremetieron contra el Congreso por el entonces gobierno interino liderado por Nehru que trajo la primera enmienda para restringir la libertad de prensa.

Sobre la primera enmienda que se hizo a través de una ordenanza en 1951, Kharge dijo que se hizo solo para preservar las reservas de SC, ST y BC, ya que habían sido anuladas por la Corte Suprema. Citó una carta de Sardar Patel a Nehru, en la que Patel sugirió que la enmienda era el único remedio. El jefe del Congreso dijo que la enmienda fue realizada por la asamblea constituyente cuyos miembros incluían a Syama Prasad Mookerjee, uno de los fundadores de Jana Sangh. Dijo que el otro aspecto de esta enmienda estaba destinado a detener la propaganda comunista.

Refiriéndose al discurso del PM en la Lok Sabha, Kharge dijo: “Modi distorsionó los hechos sobre las cartas de Nehru a los CM por lo que debería disculparse con la gente del país. Debe disculparse en ambas Cámaras.” Sobre la Emergencia, Kharge dijo que fue un error que se rectificó y el resultado fue que Indira Gandhi volvió al cargo con una mayoría abrumadora en 1980. Kharge también preguntó por qué el PM Modi, que estaba viajando por todo el mundo, no había podido sacar tiempo para visitar Manipur, afectado por la violencia.

