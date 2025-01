NIO Inc. Ofrece Actualización de Entrega de Diciembre, Cuarto Trimestre y Año Completo 2024 por Investing.com

“

La empresa logró un nuevo récord de entregas mensuales y trimestrales

Se entregaron 31,138 vehículos en diciembre de 2024, un aumento del 72.9% interanual. Se entregaron 72,689 vehículos en los tres meses que terminaron en diciembre de 2024, un aumento del 45.2% interanual. Se entregaron un total de 221,970 vehículos en 2024, aumentando en un 38.7% interanual. Las entregas acumuladas alcanzaron los 671,564 a partir del 31 de diciembre de 2024. SHANGHÁI, China, . 01 de enero de 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — NIO Inc (NYSE:). (NYSE: NIO; HKEX: 9866; SGX: NIO) (NIO or the Company), una empresa pionera y líder en el mercado global de vehículos eléctricos inteligentes, anunció hoy sus resultados de entregas de diciembre, del cuarto trimestre y del año completo 2024.

La compañía entregó 31,138 vehículos en diciembre de 2024, un nuevo récord mensual, lo que representa un aumento del 72.9% interanual. Las entregas consistieron en 20,610 vehículos de la marca premium de vehículos eléctricos inteligentes de la compañía, NIO, y 10,528 vehículos de la marca de vehículos eléctricos inteligentes orientada a la familia, ONVO. La compañía entregó 72,689 vehículos en el cuarto trimestre de 2024, un nuevo récord trimestral, lo que representa un aumento del 45.2% interanual. Para el año completo 2024, la compañía entregó 221,970 vehículos, lo que refleja un aumento del 38.7% interanual. Las entregas acumuladas alcanzaron los 671,564 a partir del 31 de diciembre de 2024.

En el Día NIO 2024, el NIO ET9, nuestro buque insignia inteligente ejecutivo eléctrico, fue lanzado oficialmente. El ET9 integra las capacidades tecnológicas de pila completa de NIO en 12 áreas, ofreciendo experiencias de buque insignia a los usuarios en diseño, espacio, comodidad, audio, sistemas inteligentes, conducción asistida e inteligente, seguridad, tren motriz y rendimiento general de conducción. Se espera que las entregas del ET9 comiencen en marzo de 2025.

Durante el evento, firefly, nuestra marca de automóviles eléctricos pequeños, inteligentes y de alta gama, fue lanzada oficialmente. Construido sobre la experiencia de NIO en investigación y desarrollo, capacidades de diseño, estándares de seguridad y tecnologías inteligentes, firefly encarna el ADN de la marca de ser vívido, considerado y sólido. Inspirado en el espíritu de libertad para brillar, firefly tiene como objetivo proporcionar a los usuarios globales una experiencia de conducción vívida y un espacio de vida pensado, sólido. Se espera el lanzamiento oficial del modelo firefly en abril de 2025.

Acerca de NIO Inc.

NIO Inc. es una empresa pionera y líder en el mercado global de vehículos eléctricos inteligentes. Fundada en noviembre de 2014, NIO aspira a dar forma a un futuro sostenible y más brillante con la misión de Blue Sky Coming. NIO se visualiza a sí misma como una empresa centrada en el usuario donde la tecnología innovadora se encuentra con la excelencia en la experiencia. NIO diseña, desarrolla, fabrica y vende vehículos eléctricos inteligentes, impulsando innovaciones en tecnologías centrales de próxima generación. NIO se distingue mediante avances e innovaciones tecnológicas continuas, productos y servicios excepcionales y una comunidad para el crecimiento compartido. NIO ofrece vehículos eléctricos inteligentes premium bajo la marca NIO, vehículos eléctricos inteligentes orientados a la familia a través de la marca ONVO, y automóviles eléctricos pequeños, inteligentes y de alta gama con la marca FIREFLY.

Declaración de puerto seguro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que pueden constituir declaraciones a futuro de conformidad con las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de EE. UU. de 1995. Estas declaraciones a futuro pueden ser identificadas por la terminología como “voluntad”, “espera”, “anticipa”, “pretende”, “futuro”, “tiende”, “planea”, “cree”, “estima”, “probablemente” y declaraciones similares. NIO también puede hacer declaraciones a futuro escritas u orales en sus informes periódicos a la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (SEC), en su informe anual a los accionistas, en anuncios, circulares u otras publicaciones realizadas en los sitios web de cada una de la Bolsa de Valores de Hong Kong Limited (SEHK) y la Bolsa de Singapur (OTC:) Bolsa de Valores (SGX-ST), en comunicados de prensa y otros materiales escritos y en declaraciones orales realizadas por sus oficiales, directores o empleados a terceros. Las declaraciones que no son hechos históricos, incluidas las declaraciones sobre las creencias, planes y expectativas de NIO, son declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro implican riesgos e incertidumbres inherentes. Varios factores podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los contenidos en cualquier declaración a futuro, incluidos, entre otros: las estrategias de NIO; el futuro desarrollo comercial, la situación financiera y los resultados operativos de NIO; la capacidad de NIO para desarrollar y fabricar vehículos de calidad y atractivos para los clientes según lo programado y a gran escala; su capacidad para garantizar y expandir las capacidades de fabricación, incluido el establecimiento y mantenimiento de asociaciones con terceros; su capacidad para proporcionar soluciones de energía convenientes y completas a sus clientes; la viabilidad, el potencial de crecimiento y las perspectivas del intercambio de baterías, BaaS, y NIO Assisted and Intelligent Driving y sus servicios de suscripción; su capacidad para mejorar las tecnologías o desarrollar tecnologías alternativas para satisfacer la demanda del mercado en evolución y el desarrollo de la industria; la capacidad de NIO para satisfacer los estándares de seguridad obligatorios relacionados con los vehículos de motor; su capacidad para asegurar el suministro de materias primas u otros componentes utilizados en sus vehículos; su capacidad para asegurar reservas y ventas suficientes de sus vehículos; su capacidad para controlar los costos asociados con sus operaciones; su capacidad para construir sus marcas actuales y futuras; condiciones económicas y comerciales generales a nivel mundial y en China y suposiciones subyacentes o relacionadas con cualquiera de los anteriores. Información adicional sobre estos y otros riesgos se incluye en los informes de NIO ante la SEC y en los anuncios y presentaciones en los sitios web de la SEHK y SGX-ST. Toda la información proporcionada en este comunicado de prerensa es a partir de la fecha de este comunicado de prensa, y NIO no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración a futuro, excepto según lo requiera la ley aplicable.

Para obtener más información, visite: http://ir.nio.com

Relaciones con Inversores

[email protected]

Relaciones con los Medios

[email protected]

Fuente: NIO Inc.”