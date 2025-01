Nintendo Switch 2 Joy-Con insinuado como un ratón, como sugerían las filtraciones.

“

Nintendo finalmente ha revelado Nintendo Switch 2, un sucesor de su increíblemente popular Switch. La nueva consola tiene algunos cambios significativos, incluyendo un misterioso botón con forma cuadrada y un segundo puerto USB-C. Es más grande. Es casi completamente negro (muy al estilo de Microsoft de parte de Nintendo hacer esto, por cierto). Pero la parte más extraña del video de presentación, en mi opinión, es la implicación de que los Joy-Cons se pueden usar como un ratón.

Esto ya se rumoreaba, y si no hubiera visto esos rumores, entonces podría no haber entendido lo que estaba viendo durante la parte del avance que muestra los Joy-Cons deslizándose sobre una superficie dura como un lindo ratoncito. Gracias a esos rumores, sin embargo, ahora estoy convencido de que esto es real y que el Switch 2 incluirá esta característica. El video muestra específicamente la posición de ratón del Joy-Con como perpendicular a la superficie en la que está. El nuevo mecanismo de Joy-Con se refuerza aún más por la parte del video que muestra un Joy-Con de lado con una sección que realmente parece una luz de ratón óptico. Eso se puede ver en la captura de pantalla a continuación.

Quizás más importante aún, el video muestra cómo el Joy-Con hace clic en una pieza separada antes de entrar en el modo ratón. Esta otra pieza parece tener algunas pequeñas almohadillas en la parte inferior, como tendría un ratón de computadora, para facilitar un poco el deslizamiento.

Mi mayor pregunta es… ¿por qué? Ahora he cogido mis viejos Joy-Cons y los he deslizado por mi escritorio solo para tener una idea de cómo sería esto, y se siente extraño. Son pequeños y complicados. Los nuevos Joy-Cons serán más grandes y podrían sentirse un poco más robustos, pero aún así es un ratón muy delgado y plano que no parece que se conformaría muy bien a una mano humana. Probablemente me dolería la mano si usara este “ratón” durante un tiempo prolongado.

Esto importa, porque la mayoría de los juegos que se benefician de usar un ratón son juegos que involucran mucho uso del ratón. Estoy pensando en juegos de estrategia aquí, con muchas opciones de menú en la pantalla para hacer clic, o unidades para seleccionar y dirigir a diferentes lugares en un mapa. O tal vez juegos de aventuras de señalar y hacer clic que requieren deslizar cuidadosamente un cursor por una habitación, buscando pistas. Estos son juegos que técnicamente se pueden jugar con un controlador, como he estado jugando a Rise of the Golden Idol en PC y Steam Deck, por ejemplo, pero son mejores con un ratón. Y es difícil imaginar siquiera jugar un juego de estrategia realmente serio como StarCraft 2 usando un Joy-Con. Esta idea solo puede llegar hasta cierto punto.

Pero esto es Nintendo, y las consolas de Nintendo casi siempre tienen un truco. El truco no siempre es bueno. Aunque hubo un par de juegos que hicieron un uso excelente de los controles de movimiento de la Wii, puedo pensar en muchos más que fueron muy poco divertidos. Por otro lado, el truco de la Wii U, su tableta, pavimentó el camino hacia la primera Nintendo Switch, la consola súper adaptable que todos conocemos y amamos. Así que realmente nunca se sabe.

Tendré que ver qué pienso de esto cuando tenga el nuevo Joy-Con en la mano y esté (aparentemente) deslizándolo sobre una superficie dura mientras juego en un Nintendo Switch 2. Después de todo, Nintendo me ha hecho hacer muchas cosas que alguna vez consideraría extrañas, como balancear un Wiimote como si fuera una bola de bolos, o sostener un Joy-Con en mi puño y golpear el aire. Tal vez sostener un Joy-Con como un ratón sea algo que algún día considere normal, o incluso divertido, para juegos muy específicos. O tal vez Nintendo lance una versión de controlador profesional de un ratón que sea más parecida a un ratón. Todo lo que sé es que esta es la apariencia más parecida a los juegos de PC que ha tenido una consola de Nintendo, desde el diseño completamente negro hasta el ratón, y definitivamente llevará un tiempo acostumbrarse.

