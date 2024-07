Niños muertos en ataque en campo de fútbol en el Golán ocupado por Israel.

Once niños y jóvenes han muerto y 19 personas han resultado heridas después de que un cohete impactara en un campo de fútbol en los Altos del Golán ocupados por Israel, según las autoridades israelíes. Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) dijeron que un cohete disparado por el poderoso grupo militante libanés Hezbollah cayó sobre la ciudad drusa de Majdal Shams, una afirmación negada por el grupo. ال Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometió represalias contra Hezbollah, diciendo que “pagará un alto precio”. El incidente tiene el potencial de desencadenar una guerra total entre Israel y Hezbollah, cuyas fuerzas han intercambiado regularmente fuego desde el estallido de la guerra entre Israel y Gaza en octubre. Esos intercambios se han intensificado recientemente y el ataque del sábado fue la pérdida de vidas más mortal en la frontera norte de Israel desde que comenzó la guerra el 7 de octubre. Un portavoz de Hezbollah, Mohamad Afif, negó la responsabilidad por el ataque, y la BBC está tratando de verificar informes de que el grupo militante le informó a las Naciones Unidas que la explosión fue causada por un cohete interceptor israelí. Las autoridades israelíes dijeron que todos los fallecidos tenían entre 10 y 20 años. Se confirmó a través de un video cómo iban con prisa camillas y ambulancias esperaban. Majdal Shams es uno de los cuatro pueblos en los Altos del Golán, donde viven alrededor de 25,000 miembros del grupo religioso y étnico druso de habla árabe. Antes de que surgieran informes sobre el impacto del ataque, Hezbollah había reclamado la responsabilidad de otros cuatro ataques. Uno fue en la sede militar de la Brigada del Hermon, en las laderas del Monte Hermon, que se encuentra en la frontera entre Israel y Líbano. La base está a unos 3 km (2 millas) del campo de fútbol. El portavoz de IDF, Daniel Hagari, acusó a Hezbollah de “mentir y negar la responsabilidad del incidente”. “Nuestra inteligencia es clara. Hezbollah es responsable del asesinato de niños inocentes”, dijo, agregando que Israel se estaba preparando para retaliar. A pesar de que Israel y Hezbollah intercambian regularmente fuego y han sufrido bajas, desde octubre ambos bandos han evitado acciones que podrían desencadenar una guerra más amplia en el sur del Líbano. Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, quien se encontraba en una visita a los EE. UU., regresa a casa temprano. En una declaración enojada, el Jeque Mowafaq Tarif, el líder de la comunidad drusa en Israel, dijo que la “horrenda masacre” había cruzado “todas las líneas rojas posibles”. “Un estado adecuado no puede permitir daños continuos a sus ciudadanos y residentes. Esta ha sido la realidad constante en las comunidades del norte durante los últimos nueve meses”, añadió. El Ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Israel Katz, le dijo a la cadena de noticias Channel 12 de Israel: “Estamos enfrentando una guerra total.” El Presidente de Israel, Isaac Herzog, calificó el incidente como una “terrible y sorprendente catástrofe” y dijo que “el estado de Israel defenderá firmemente a sus ciudadanos y su soberanía”. El gobierno de Líbano también emitió una declaración en respuesta, diciendo que “condena todos los actos de violencia y agresión contra todos los civiles y llama a un cese inmediato de las hostilidades en todos los frentes. “Atacar a civiles es una flagrante violación del derecho internacional y va en contra de los principios de la humanidad”, añadió la declaración. Los EE. UU. y la UE también condenaron el ataque. La mayoría de los drusos viven en el norte de Israel, Líbano y Siria. En Israel, tienen derechos de ciudadanía completos y representan aproximadamente el 1.5% de la población. Se les ofreció la ciudadanía israelí cuando los Altos del Golán fueron anexados de Siria en 1981, pero solo una minoría la aceptó. La mayoría ha mantenido una lealtad a Siria. Los drusos en los Altos del Golán aún pueden estudiar y trabajar en Israel, aunque solo aquellos con ciudadanía pueden votar y los hombres drusos están obligados a servir en el ejército. Los drusos son el grupo no judío más grande en servir en las IDF. La gran mayoría de la comunidad internacional no reconoce la anexión de los Altos del Golán por parte de Israel.