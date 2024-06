Niños de Sudán pasando hambre mientras se avecina la hambruna

El jefe de la agencia de niños de las Naciones Unidas, Unicef, dice que Sudán es uno de los peores lugares del mundo para los niños. Catherine Russell dice que ahora tiene el mayor desplazamiento de niños en cualquier lugar, con millones enfrentando desnutrición y la mayoría no está en la escuela. Ella está viajando al país destrozado por más de un año de brutal guerra civil mientras las advertencias de hambruna se vuelven más fuertes. Los pilares de la economía alimentaria de Sudán se han derrumbado, y ambas partes en guerra: el ejército sudanés y un grupo paramilitar llamado Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), están restringiendo la entrega de ayuda desesperadamente necesaria. Los niños están en primera línea de esta crisis de hambre, dijo la Sra. Russell a la BBC mientras estaba en camino en Nairobi: nueve millones no tienen suficiente comida regularmente, y casi cuatro millones enfrentan desnutrición aguda. “Ya pasamos el momento en que necesitamos actuar, necesitamos actuar ahora o simplemente empeorará”, dijo. “Siempre puedes eventualmente hacer progresos en algo, por lo que nada es completamente imposible. Pero para los bebés individuales, para los niños, que se están muriendo de hambre ahora, que tienen hambre, que están severamente desnutridos, será demasiado tarde para ellos.” A principios de este mes, la BBC habló con un experto en seguridad alimentaria que dijo que para septiembre, el 70% de la población de Sudán estará extremadamente hambrienta. “Eso podría llevar a dos millones y medio de muertes, o más”, dijo Timmo Gaasbeek. “Podrían ser hasta cuatro millones. Simplemente no hay suficiente comida.” Las Fuerzas Armadas Sudanés y RSF, han dividido el país aproximadamente en dos, y lo sumergieron en una catástrofe humanitaria. El ejército ha restringido el acceso para la entrega de alimentos a través de líneas de conflicto hacia áreas controladas por las RSF. Los combatientes de las RSF son acusados de saquear ampliamente los recursos, y han estado asediando una ciudad de casi dos millones de personas, El Fasher, durante más de un mes. La Sra. Russell dijo que no podía hablar sobre si estaban utilizando el hambre como arma de guerra. Pero dijo que la crisis era 100% hecha por el hombre. “El desafío para nosotros no es que no tengamos la comida, es que no podemos llevarla a las personas que la necesitan. Y eso es realmente una crisis.” La Sra. Russell dijo que Sudán tenía el mayor número de niños desplazados en el mundo -cinco millones- y casi todos sus niños estaban fuera de la escuela, en peligro de convertirse en una generación perdida que podría contribuir a futuras inestabilidades. “Es difícil volver a enseñarles, porque eso es mucho aprendizaje perdido. Pero también es difícil, en muchos casos, hacer que regresen al aula”, dijo. “Así que en ese sentido, pueden perderse… Y si pierdes eso, ¿cómo crees que será el futuro? Será inestable.” Añadirá su voz al coro de demandas para poner fin a la lucha. Pero una reciente solicitud de la ONU para la calma en El Fasher fue ignorada, y los esfuerzos de Estados Unidos para reiniciar las conversaciones de paz hasta ahora han fallado. “Hay ancho de banda limitado”, dijo cuando se le preguntó acerca de la falta de compromiso internacional persistente para sacar orden del creciente caos en el país africano, citando los conflictos en Gaza, Ucrania y Haití. “Esa es realmente la razón por la que voy, para tratar de llamar la atención sobre esto y decir que necesitamos centrarnos en esto ahora mismo. Esto es bastante grave. Y si no hacemos algo, es difícil imaginar qué tan mal será.”