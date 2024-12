Niño en hospital miran Stick Man en vivo por Internet.

Para hoy el espectáculo – basado en el libro de Julia Donaldson y Axel Scheffler – está siendo retransmitido en directo a niños que miran en el Hospital de Niños Real de Manchester incluyendo sitios en Oxford Road, Hospital General del Norte de Manchester, Hospital General de Trafford y Hospital de Wythenshawe.

Stick Man (Imagen: Pamela Raith)Luego mañana, las actuaciones se transmitirán en directo al Alder Hey Children’s NHS Foundation Trust en Liverpool.

Este es el tercer Navidad que The Lowry retransmite en directo un espectáculo para niños que pasan la temporada festiva recibiendo tratamiento, tras We’re Going on a Bear Hunt en 2023 y Room on the Broom en 2022.

Jenny Riding, Directora de Aprendizaje e Involucramiento en Lowry dijo: “Los espectadores que visiten The Lowry en Navidad estarán conscientes de nuestra Campaña de Navidad y nuestros voluntarios con su colecta de donaciones.

“Esas donaciones ayudan a pagar por los eventos de retransmisión en directo, entre muchas otras cosas.”

Una cantidad enorme de trabajo se invierte en preparar los eventos.

“Creo que comenzamos en la retransmisión en directo de este año prácticamente tan pronto como terminamos la del año pasado”, dijo Jenny. “Hemos aprendido mucho de las dos producciones anteriores – la primera vez que lo hicimos, subestimamos lo difícil que sería pero ahora todos están mucho mejor preparados.

“La Navidad puede ser un momento duro para las familias especialmente si un niño tiene que estar en el hospital. Solo porque tengan que recibir tratamiento no significa que tengan que perderse un espectáculo festivo.

“Tratamos de hacerlo especial y crear algunos recuerdos básicos para esas familias.”

En lugar de simplemente retransmitir el espectáculo en directo – un proceso complejo en sí mismo – se ha ideado un programa completo para involucrar a todos los que miran desde el hospital.

“Hemos trabajado con Freckle Productions quienes están poniendo en escena el espectáculo y han pregrabado una secuencia que muestra al elenco llegando al teatro y caminando por el edificio hasta que abren la puerta para entrar al teatro y luego se cortará en vivo al espectáculo.

Stick Man (Imagen: Pamela Raith)”En los lugares tenemos equipos de practicantes creativos que llevan a cabo actividades relacionadas con el espectáculo previamente y habrá secciones interactivas durante el espectáculo.

“Hacemos que el personal vea el espectáculo con antelación para que sepan dónde podrían estar los momentos interactivos. Y se les envía el guion con antelación con indicaciones para que sepan dónde realizar varias actividades.

“Se invierte mucho en planificación y preparación antes de que ocurra la magia.”

Julia Birchall-Searle, directora de enfermería y profesionales de la salud en el Hospital de Niños Real de Manchester dijo: “Estoy muy contenta de que una vez más nos hayamos asociado con Lowry para un evento tan especial.

“Lamentablemente, muchos de nuestros pacientes y familias no podrán asistir al teatro en esta época del año, así que esta es una gran oportunidad para ayudarles a alejarse de la sala y disfrutar de la experiencia completa, mientras siguen en un ambiente seguro.”

Se han creado zonas de visualización especiales en los hospitales involucrados.

“Para los jóvenes que están postrados en la cama o no pueden mezclarse con otros, tendrán un código QR y un iPad para que puedan ver la retransmisión en directo en su cama con su familia alrededor de ellos”, dijo Jenny. “Y para algunos niños que requieren tratamiento ese día, grabamos el espectáculo y lo ponemos a disposición durante unos días después para que puedan iniciar sesión y acceder.

“A todo el personal involucrado realmente le encanta este proyecto. Realmente no está en la descripción de trabajo de nadie, pero realmente se esfuerzan al máximo para que esto funcione y la reacción que recibimos es increíble.

“Solo escuchar los comentarios que recibimos de los padres me hace llorar. Nos dicen que hemos ayudado a crear un recuerdo especial y que no siempre es posible que los hermanos hagan algo juntos cuando uno de ellos necesita tratamiento o tiene una enfermedad limitante de la vida.

Stick Man (Imagen: Pamela Raith)”Lowry es una organización benéfica, lo que muchas personas no se dan cuenta, y llevamos a cabo uno de los programas de involucramiento más grandes de cualquier lugar de arte en el norte, involucrando a alrededor de 35,000 niños, jóvenes y familias a lo largo del año. La retransmisión en directo es parte de ese involucramiento.”

Jennifer Sutherland, productora ejecutiva en Freckle Productions dijo: “Estamos muy orgullosos de ser parte de la retransmisión en directo festiva de Lowry este año. Stick Man es un espectáculo familiar amado que trae alegría y calor a las familias en los teatros cada año y esperamos que haga lo mismo para los niños en los hospitales de la región que no pueden venir a ver el espectáculo en vivo.”

Stick Man está en The Lowry, Salford, hasta el domingo 5 de enero. Detalles en www.thelowry.com