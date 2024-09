Niña ‘asesinada’ en casa de Cisjordania mientras continúan los ataques israelíes.

Reuters

Lujain Musleh fue enterrada en Kafr Dan el miércoles, un día después de ser asesinada a tiros durante una redada israelí.

Se ha celebrado un funeral para una niña palestina de 16 años reportada muerta por fuerzas israelíes en el norte de Cisjordania ocupada en el séptimo día de una operación israelí a gran escala.

El padre de Lujain Musleh dijo que le dispararon en la cabeza mientras miraba por la ventana de su casa en Kafr Dan, justo afuera de Jenin, después de que los soldados rodearan una casa vecina el martes.

El ejército israelí dijo que luchadores armados dispararon a los soldados y que “dispararon de vuelta a un sospechoso que los observó”.

El ministerio de salud palestino dice que 30 palestinos han sido asesinados desde que Israel lanzó lo que llamó una operación para desmantelar “células terroristas”.

La mayoría de los muertos han sido reclamados por grupos armados Hamas y la Yihad Islámica Palestina como miembros, pero también hay varios niños entre ellos, según el ministerio.

El ejército israelí dijo que un soldado israelí ha sido asesinado.

Ha habido un aumento de la violencia en Cisjordania desde el ataque mortal de Hamas a Israel el 7 de octubre y la subsiguiente guerra en Gaza.

Defensa para Niños Palestina (DCIP), un grupo de derechos, dijo que los soldados israelíes entraron en Kafr Dan alrededor de las 11:30 (09:30 BST) del martes, lo que provocó enfrentamientos con palestinos armados.

“Los soldados israelíes rodearon y sitiaron la casa de un hombre palestino buscado, disparando munición real y proyectiles contra la casa,” dijo.

“Alrededor de las 14:10, Loujain, de 16 años, estaba dentro de la casa de su familia…cuando un francotirador israelí le disparó en la cabeza a través de una ventana.”

Durante una procesión fúnebre para Loujain el miércoles, su padre, Osama, dijo a los reporteros: “Ella no fue al techo, no lanzó una piedra, y no llevaba un arma.”

“Lo único que hizo fue mirar desde la ventana y el soldado la vio y le disparó.”

Las imágenes del funeral mostraron a los dolientes llevando un cuerpo envuelto en una bandera de Hamas. Los cuerpos de los asesinados por Israel a menudo son envueltos en las banderas de movimientos apoyados por amigos o familiares, incluso cuando los fallecidos no son partidarios ellos mismos.

EPA

El ministro de defensa de Israel le dijo a su ejército que operara “con toda su fuerza” en Cisjordania.

DCIP también citó documentación que había recopilado que decía que un niño de 14 años, Mohammed Kanaan, fue asesinado por un francotirador israelí el martes por la mañana en la entrada del campo de refugiados de Tulkarm, en la ciudad de Tulkarm. El IDF dijo que estaba investigando ese informe.

Cuando se le preguntó por la BBC el martes para comentar sobre los informes de muertes civiles, el IDF dijo que sus fuerzas operaban en estricta conformidad con el derecho internacional.

“El IDF nunca ha, y nunca, deliberadamente atacará a civiles,” agregó. “Dado los intercambios de fuego continuos, permanecer en una zona de combate activa tiene riesgos inherentes. El IDF continuará contrarrestando amenazas mientras persiste en mitigar el daño a los civiles.”