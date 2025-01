Nimisha Priya: Última esperanza para enfermera india condenada a muerte en Yemen – perdón de la familia de la víctima.

Familiares de una enfermera india que está en el corredor de la muerte en Yemen, devastado por la guerra, dicen que están poniendo sus esperanzas en un esfuerzo de último momento para salvarla. Se espera que Nimisha Priya, de 34 años, sea ejecutada pronto, con Mahdi al-Mashat, presidente del Consejo Político Supremo de los rebeldes hutíes, aprobando su castigo esta semana. Bajo el sistema judicial islámico, conocido como Sharia, la única forma de detener la ejecución ahora es asegurar un perdón de la familia de la víctima. Durante meses, los familiares de Nimisha y sus seguidores han estado tratando de hacer esto recaudando diyah, o dinero de sangre, para ser pagado a la familia de Mahdi, y las negociaciones han estado en marcha. Pero con el tiempo agotándose, los seguidores dicen que sus esperanzas descansan enteramente en la decisión de la familia. Con la sanción presidencial llegando, la fiscalía volverá a solicitar el consentimiento de la familia de Mahdi y preguntará si tienen alguna objeción a la ejecución, dijo Samuel Jerome, un trabajador social con sede en Yemen que tiene un poder notarial en nombre de la madre de Nimisha. “Si dicen que no quieren o no pueden perdonarla, la sentencia se detendría de inmediato”, dijo. “El perdón es el primer paso. Si la familia acepta el dinero de sangre, solo viene después de eso.” Según las leyes de Yemen, la familia de Nimisha no puede contactar directamente con la familia de la víctima y debe contratar negociadores. Subhash Chandran, abogado que ha representado a la familia de Nimisha en India en el pasado, le dijo a la BBC que la familia ya había recaudado Fondos $40,000 (£32,268) para la familia de la víctima. El dinero se ha entregado en dos plazos a los abogados contratados por el gobierno indio para negociar el caso (un retraso en el envío del segundo plazo afectó las negociaciones, según el Sr. Jerome). “Ahora tenemos que explorar el alcance para las discusiones con la familia [de la víctima], lo cual es posible solo con el apoyo del gobierno indio”, dijo el Sr. Chandran. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la India ha dicho que están al tanto de la situación de Nimisha y están brindando toda la ayuda posible a la familia. Su familia está ansiosa pero también llena de esperanza. “Nimisha no tiene conocimiento de lo que está sucediendo más allá de las puertas de la prisión”, dijo su esposo Tony Thomas, que habló con ella horas antes de la aprobación de la sentencia de muerte. “Lo único que quiere saber es si nuestra hija está bien.” La madre de Nimisha está actualmente en Saná, habiendo viajado allí el año pasado después de que un tribunal en India le permitiera ir a la región controlada por los rebeldes hutíes. Se ha reunido con su hija dos veces en la prisión desde entonces. La primera reunión fue muy emocionante. “Nimisha me vio… dijo que yo me había debilitado y me pidió que tuviera valor, y que Dios la salvaría. Me pidió que no estuviera triste”, dijo su madre Prema Kumari a la BBC. La segunda vez, la Sra. Kumari fue acompañada por dos monjas que rezaron por su hija en la prisión.