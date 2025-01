NIKON EXPONE EN CES 2025 Por Investing.com

Nikon Corporation (Nikon) exhibirá en CES 2025, uno de los eventos comerciales de tecnología digital más grandes del mundo, que se llevará a cabo en Las Vegas, Nevada, del 7 al 10 de enero. El stand de Nikon (#19504) estará ubicado en el Hall Central en el Centro de Convenciones de Las Vegas (LVCC).

Según lo establecido en el Plan de Gestión a Mediano Plazo, Nikon se esfuerza por convertirse en una empresa clave de soluciones tecnológicas en una sociedad global donde humanos y máquinas co-crean de manera perfecta para 2030. El stand de Nikon ofrecerá contenido interactivo y experiencial con nuestras tecnologías de vanguardia que respaldan la base de la sociedad y la creatividad, junto con iniciativas de co-creación con nuestros socios.

Nikon también se complace en anunciar que la cámara sin espejo Z6III ha sido seleccionada como un galardonado honorario del Premio a la Innovación CES 2025 en la categoría de Imagen. La Nikon Z6III cuenta con el primer sensor CMOS parcialmente apilado del mundo para ofrecer velocidades de lectura ultrarrápidas y altas tasas de fotogramas, lo que la convierte en la cámara sin espejo de rango medio más versátil, capaz y potente diseñada para brindar a los fotógrafos y videógrafos un rendimiento insuperable. La Z6III se exhibirá en la Showcase de los Premios a la Innovación en CES 2025, así como en el stand de Nikon con otras cámaras y lentes sin espejo de la serie Z.

Principales Exposiciones en el Stand de Nikon:

Contenido de video inmersivo: Se mostrará un video de drones tomado por Nikon Creates Corporation, una subsidiaria de Nikon, en la entrada del stand. Las imágenes, mostradas en dos pantallas grandes de 7m x 3m y 2.5m x 3m, ofrecerán a los visitantes una experiencia inmersiva.Sistema de visión de robots: El sistema permite una operación flexible de robots, equipado con visión dinámica que supera a los humanos y un motor de procesamiento de imágenes. La demostración tendrá lugar en un entorno de cocina futurista donde el sistema de visión de robots recogerá objetos con flexibilidad, rapidez y precisión. El “C3 eMotion” de Nikon está integrado en el brazo del robot, que empaqueta las piezas necesarias para las articulaciones robóticas.Procesamiento de riblet: Inspirado en la piel de tiburón, se crean surcos microscópicos en la superficie de los materiales utilizando la tecnología de procesamiento láser original de Nikon. Esto reduce la resistencia a la fricción, como la del aire y el agua, y puede mejorar la eficiencia energética en varios campos. Los visitantes podrán ver materiales reales que han sido sometidos a un procesamiento de riblet y participar en un cuestionario utilizando una pantalla táctil.Sistema de cámaras para vehículos: Co-creado con Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation, el innovador sistema de cámaras para vehículos integra funciones de lentes telefoto y gran angular (lanzado el 19 de diciembre de 2024). Los visitantes podrán experimentar la vista desde dentro de un camión mientras experimentan los beneficios de este sistema al verificar tanto lejos como en la periferia cercana simultáneamente, como imágenes de realidad virtual.Cámaras y lentes sin espejo de la serie Z de Nikon: Además de ver el producto más nuevo de la serie Z, los visitantes podrán hacerse retratos por un fotógrafo profesional con la nueva Nikon Z50II. Esta es una oportunidad para que los asistentes al espectáculo obtengan una nueva foto de perfil o de sus redes sociales capturada con equipos Nikon de alta calidad. Los asistentes pueden inscribirse en el lugar para participar. Además, Nikon Inc., una subsidiaria de Nikon, firmó un acuerdo de Space Act con la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) para apoyar el desarrollo de una Cámara Lunar Universal Portátil (HULC) que se utilizará en la campaña Artemis, donde la NASA explorará la Luna para descubrimientos científicos, avances tecnológicos y aprender a vivir y trabajar en la superficie lunar mientras se prepara para la misión humana a Marte. La NASA planea utilizar la Nikon Z9 (lanzada a la Estación Espacial Internacional en diciembre de 2021), modificada para ser compatible con misiones espaciales, comenzando con Artemis III, que enviará a los primeros humanos a explorar la región del Polo Sur lunar. La exposición de CES 2025 mostrará artículos como una manta de aislamiento térmico que protegerá la cámara y su lente del polvo y los cambios extremos de temperatura en el entorno lunar.Producción virtual: Se instalará una exposición experiencial llamada “Studio Extreme” donde los visitantes podrán participar en la creación de videos que fusionan el mundo real y el virtual. La filmación utilizará Studiobot LT, un brazo robot y un sistema de control de movimiento de Mark Roberts Motion Control Limited (MRMC), una subsidiaria de Nikon. En el extremo del brazo habrá una cámara de cine de RED Digital Cinema, Inc., que se convirtió en una subsidiaria de Nikon en abril de 2024. Los visitantes podrán pararse frente a un fondo de video proyectado en una pantalla LED gigante y crear su propio programa de pronóstico del tiempo mientras posan como presentador del tiempo.

Por favor, consulte el sitio web especial para obtener más información sobre los productos de la exposición. Sitio web especial de CES 2025

Acerca de Nikon

Nikon Inc. es líder mundial en imagen digital, óptica de precisión y tecnologías para la captura de fotos y videos; reconocida a nivel mundial por establecer nuevos estándares en diseño y rendimiento de productos en una serie de equipos galardonados que permiten la narración visual y la creación de contenido. Nikon Inc. distribuye cámaras Z Series sin espejo para consumidores y profesionales, cámaras réflex digitales, una amplia variedad de lentes NIKKOR y NIKKOR Z, Speedlights y accesorios del sistema, cámaras digitales compactas COOLPIX de Nikon y software de Nikon. Para obtener más información, llame al (800) NIKON-US o visite www.nikonusa.com, que conecta a todos los niveles de fotógrafos y narradores visuales con las comunidades de aprendizaje y intercambio más completas de la web. Conéctese con Nikon en Facebook, X, YouTube, Instagram, TikTok y Threads.

Las especificaciones, equipos y fechas de lanzamiento están sujetos a cambios sin previo aviso u obligación por parte del fabricante.

“Studio Extreme” será una exposición conjunta con Disguise Technologies Limited