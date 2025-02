NIH reducirá miles de millones de gastos en la investigación biomédica.

El NIH dijo el viernes que limitaría las tasas que las subvenciones pagan por costos indirectos de investigación al 15 por ciento, la mitad de la tasa promedio actual del 30 por ciento. Elon Musk, el líder del recién formado Departamento de Eficiencia Gubernamental (Doge), un grupo no oficial de reducción de costos al que Trump ha dado libertad para recortar el gasto gubernamental, ha afirmado que algunas universidades estaban gastando por encima de ese 30 por ciento. “¿Puedes creer que universidades con decenas de miles de millones en dotaciones estaban desviando el 60% del dinero de la subvención de investigación para ‘gastos generales’?” Musk escribió en X. “¡Qué estafa!” Mientras tanto, los científicos han expresado preocupaciones de que los recortes impactarán la investigación médica vital. La Asociación de Colegios Médicos Estadounidenses dijo que el apoyo previo del gobierno a los costos indirectos y administrativos de las instalaciones “permite que la investigación médica ocurra”. El movimiento “disminuirá la capacidad de investigación nacional, ralentizando el progreso científico y privando a pacientes, familias y comunidades de todo el país de nuevos tratamientos, diagnósticos e intervenciones preventivas”, dijo el grupo en un comunicado. Anusha Kalbasi, oncóloga radioterapeuta principal en la Universidad de Stanford, que recibe las subvenciones, dijo que las subvenciones ayudan a “mantener las luces encendidas y la ventilación fluyendo en nuestros laboratorios, nos mantienen seguros de peligros biológicos, mantienen la infraestructura para grandes cantidades de datos y emplean al personal que ayuda a los investigadores a enfocarse en la ciencia. Esto sería un golpe devastador incluso para instituciones con grandes dotaciones”. El Consejo Estadounidense de Educación dijo en un comunicado que la financiación de subvenciones para costos indirectos ha permitido a las universidades mantener “laboratorios de vanguardia” y tecnologías avanzadas necesarias para mantenerse por delante de los competidores extranjeros y lograr avances en la investigación. El presidente del grupo, Ted Mitchell, dijo al Washington Post, que algunos laboratorios ya habían comenzado a cerrar durante el fin de semana a raíz de la noticia. Dijo que se esperaba que los grupos presentaran una demanda por los recortes tan pronto como el lunes. La sugerencia de limitar el dinero de la subvención de investigación indirecta se incluyó en el Proyecto 2025, una “lista de deseos” de prioridades conservadoras escrita por el think tank de la Fundación Heritage. “El Congreso debería limitar la tasa de costos indirectos pagada a las universidades para que no exceda la tasa más baja que una universidad acepta de una organización privada para financiar los esfuerzos de investigación”, afirma la propuesta.