Nigerianos presionan por empleos y electricidad solar, con poco éxito.

BAKU, Azerbaiyán (AP) — En Nigeria, bañado de sol, se suponía que 14 nuevas granjas solares impulsarían una escasa industria solar y generarían grandes cantidades de energía, cerca de una quinta parte de lo que ofrece la red eléctrica del país en un buen día.

“Estábamos muy emocionados porque éramos pioneros”, dijo Najim Animashaun, director ejecutivo de Nova Solar Power, quien trabajaba en uno de los proyectos en 2016.

Pero esa ambición se derrumbó cuando el gobierno de Nigeria no proporcionó garantías críticas a los desarrolladores. No es que la demanda sea baja para la energía limpia —los sistemas solares más pequeños para hogares han explotado en popularidad y han creado empleos—, pero los grandes desarrolladores no han podido superar la reputación de Nigeria como un lugar arriesgado para hacer negocios.

Es un problema que atraviesa toda África subsahariana, donde vive el 83% de las personas en el mundo que carecen de electricidad. A pesar del tremendo potencial solar, se ha instalado muy poco.

“Muchos de sus países enfrentan costos de endeudamiento desorbitados, deuda descontrolada, y financiamiento e inversión climática inadecuados”, dijo António Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, en un panel sobre la transición verde de África en las negociaciones climáticas globales de este año en Baku, Azerbaiyán.

El resultado, dijo, es: “su revolución de energía limpia frenada”.

Nigeria puede ser el epicentro del problema. Más nigerianos viven sin electricidad que ciudadanos de cualquier otro país. Sus números incluso han aumentado en comparación con hace una década: el país más poblado de África, con más de 220 millones de habitantes, creció más rápido de lo que se expandió su sector energético. Incluso aquellos conectados a la red conviven con cortes de luz frecuentes. Millones se ven obligados a depender de la leña para cocinar y de generadores diésel nocivos y ruidosos para obtener electricidad esporádica.

En las conversaciones climáticas de Baku, se prometieron al menos $300 mil millones anuales para ayudar a países en desarrollo como Nigeria a alejarse de los combustibles fósiles y enfrentar un mundo más cálido y su clima más extremo. Muchos países en desarrollo lo criticaron por ser demasiado poco.

Tener suficientes fondos será vital para Nigeria, que enfrenta una transición energética enormemente desafiante. Es un estado petrolero, un importante exportador de petróleo que financia en gran parte su gobierno con los ingresos petroleros. Quema gas natural para la mayor parte de su electricidad. Intenta expandir simultáneamente su economía para sacar de la pobreza a decenas de millones de personas y transicionar a cero emisiones netas para 2060. Para lograrlo, será necesario un torrente de nuevos proyectos renovables como la energía solar y la hidroeléctrica.

Animashaun de Nova Solar Power dijo que en los años previos al anuncio de los 14 proyectos solares, Nigeria abrió su sector eléctrico para atraer más inversión privada y facilitó que los nuevos productores vendieran energía. También hubo un fuerte respaldo de inversores. Estaba optimista.

“Hubo una proliferación de proyectos y esa proliferación de proyectos creó competencia entre nosotros”, dijo. Todos querían ser los primeros en terminar.

Pero Nigeria tiene tasas de interés altas y es considerado un lugar financieramente problemático para hacer negocios, y el acuerdo nunca se concretó. A medida que la industria solar maduraba y los precios caían, el gobierno trató de salir de un acuerdo para pagar lo que consideraba un precio demasiado alto por la energía solar. Los desarrolladores no pudieron obtener las garantías que deseaban de los funcionarios y los bancos internacionales de desarrollo. Animashaun dijo que supo que el acuerdo estaba en serio peligro cuando el gobierno propuso un acuerdo en moneda local en lugar de dólares.

“La moneda ha perdido el 90% de su valor desde que comencé este proyecto”, dijo. “Entonces, Nigeria no es realmente confiable”.

Una red totalmente inadecuada conduce a la demanda de cualquier electricidad

Dado que la red nigeriana proporciona solo una fracción de la electricidad que la gente necesita, algunos recurren a una solución solar que proporciona al menos algo de energía. Los microsistemas solares que solo alimentan luces y quizás cargan un teléfono celular se triplicaron de 2016 a 2023, según GOGLA, una asociación de la industria energética sin conexión a la red. Las ventas de pequeños sistemas de techo que pueden hacer funcionar algunos electrodomésticos aumentaron aún más, aunque las ventas disminuyeron algo cuando un programa de subsidios terminó este año.

Sun King es un gran vendedor de estos pequeños dispositivos que pueden reemplazar lámparas de queroseno sucias y costosas o generadores diésel.