Nigerianos golpeados con toques de queda de 24 horas en medio de protestas.

Millions of habitantes en el norte de Nigeria han sido colocados bajo toque de queda de 24 horas en medio de protestas a nivel nacional por el alto costo de vida. Gobiernos en los estados de Kano, Jigawa, Yobe y Katsina han ordenado a los locales no salir de sus hogares – y por lo tanto no asistir a protestas – el viernes. Las autoridades dicen que el toque de queda es necesario porque “malhechores” han secuestrado las protestas para saquear y vandalizar propiedades. Hay una fuerte presencia de seguridad en todo el país con otros nueve “días de ira” programados por los organizadores del movimiento. En el primer día, las manifestaciones en la ciudad norteña de Kano atrajeron a multitudes más grandes. La policía disparó balas de verdad y gas lacrimógeno – y roció agua caliente – para tratar de dispersar a miles de manifestantes. Tres personas fueron asesinadas a tiros y muchas otras resultaron heridas. También saqueadores entraron en un almacén cerca de la casa del gobernador de Kano y la policía dice que desde entonces se ha arrestado a 269 personas con la recuperación de muchos cartones de aceite de cacahuete de 25 litros y otros artículos robados. Según el grupo de derechos Amnesty International, 13 manifestantes en toda Nigeria fueron asesinados por las fuerzas de seguridad en el primer día de las protestas. El jueves por la noche, el jefe de policía de Nigeria, Kayode Egbetokun, dijo que cuatro personas en el estado del noreste de Borno habían sido asesinadas por una “explosión” dentro de una multitud de manifestantes. Treinta y cuatro otros resultaron “gravemente” heridos, dijo. Se anunció un toque de queda allí después de que los manifestantes anti-gobierno comenzaran a marchar en la capital del estado, Maiduguri, aunque las autoridades citaron una explosión anterior como la razón por la que Borno se unió a sus estados vecinos en imponer un bloqueo de 24 horas. La explosión del miércoles por la noche mató a 16 personas en una casa de té en la comunidad rural de Kawori, según informes locales. Nadie ha dicho que estaban detrás del ataque, pero los locales sospechan que fue llevado a cabo por el notorio grupo yihadista Boko Haram, que ha estado activo en el noreste desde 2009. El viernes, los manifestantes se reagruparon en las principales ciudades de todo el país. En la capital, Abuja, la policía disparó gas lacrimógeno en un esfuerzo por detener a los manifestantes que marchaban hacia el centro de la ciudad y otras ciudades satélite. En Lagos, la ciudad más grande de Nigeria, algunos bancos y tiendas reabrieron después de cerrar en el primer día de las protestas – y la conexión a internet sigue con errores técnicos. El Inspector General Egbetokun dijo que había colocado a sus oficiales en “alerta roja”. La policía está preparada para responder rápidamente a cualquier amenaza contra la seguridad pública y el orden, agregó. Las manifestaciones a nivel nacional se organizaron a través de las redes sociales utilizando la etiqueta #EndBadGovernance e inspiradas en el reciente éxito de los manifestantes en Kenia, que obligaron al gobierno a renunciar a los planes de aumentar los impuestos. Durante las protestas del jueves, que fueron en gran parte pacíficas en el sur, los manifestantes corearon consignas como: “Tenemos hambre”. Muchos de ellos están furiosos por la eliminación del subsidio al combustible del Presidente Bola Tinubu – anunciado con efecto inmediato durante su discurso de inauguración en mayo de 2023. Se pretendía reducir el gasto gubernamental, pero hizo que los precios de las bombas se dispararan con un efecto dominó en otros bienes, como los alimentos. Los manifestantes también quieren que el gobierno lleve a cabo reformas integrales en el sistema electoral del país y en la judicatura. Un portavoz del gobernador de Kano, Abba Kabir Yusuf, dijo que las protestas allí fueron en gran parte pacíficas pero que un toque de queda era necesario debido al “saqueo rampante, destrucción de propiedades y violencia” desatada por “matones”. Igualmente, el gobierno del estado de Yobe impuso un toque de queda en las áreas de Potiskum, Gashua y Nguru, donde dice que “malhechores se están aprovechando de la protesta para vandalizar y saquear propiedades gubernamentales y privadas”. El gobierno de Katsina dijo que “miserables” habían “secuestrado las protestas” allí. Reporting adicional por Azeezat Olaoluwa de la BBC”