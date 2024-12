Nigeria niega coludir con Francia para desestabilizar Níger.

El Sr. Ribadu dijo que Nigeria nunca “sabotearía Níger o permitiría que le ocurriera algún desastre”. El Ministro de Información de Nigeria, Mohammed Idris, dijo que las acusaciones eran infundadas y una “táctica de distracción destinada a encubrir los fallos de su administración”. “Estas afirmaciones existen únicamente en el ámbito de la imaginación. Nigeria nunca ha participado en ninguna alianza, abierta o encubierta, con Francia, o cualquier otro país, para desestabilizar la República de Níger”, dijo Idris. Idris también negó sabotear el oleoducto y la agricultura de Níger, de lo que fue acusado. Las acusaciones del General Tchiani han empeorado las tensiones diplomáticas con Nigeria, ya tensas desde el golpe militar de 2023 que derrocó al ex presidente Mohamed Bazoum. La comunidad regional del África Occidental, Ecowas, liderada por el presidente de Nigeria, Bola Tinubu, impuso sanciones económicas a Níger y amenazó con una intervención militar si no se restablecía el orden constitucional. Ecowas salió en defensa de Nigeria en un comunicado el jueves refutando las afirmaciones. “Durante años, Nigeria ha apoyado la paz y seguridad de varios países no solo en la subregión de África Occidental, sino también en el continente africano”, dijo la comunidad regional en un comunicado compartido el jueves. “Ecowas por lo tanto rechaza cualquier sugerencia de que un país tan generoso y magnánimo se convierta en un patrocinador estatal del terrorismo”, decía. Hace dos semanas, Ecowas aprobó la retirada de tres países liderados por militares, incluido Níger, después de que se negaron a restablecer el gobierno democrático. Desde el golpe, Níger ha instado a Francia y a otros países occidentales a retirar sus bases militares y ha formado una alianza de seguridad con los vecinos liderados por la junta militar de Mali y Burkina Faso.