Nigeria multa a Meta con $220 millones por violar las leyes de protección de datos y derechos de los consumidores.

ABUYA, Nigeria (AP) – El gobierno de Nigeria anunció el viernes una multa de $220 millones a Meta, diciendo que sus investigaciones encontraron “múltiples y repetidas” violaciones de las leyes de protección de datos y derechos del consumidor del país en Facebook y WhatsApp.

Un comunicado de la Comisión Federal de Competencia y Protección al Consumidor de Nigeria, o FCCPC, enumeró cinco formas en que Meta violó las leyes de datos en el país de África Occidental, incluido compartir los datos de los nigerianos sin autorización, negar a los consumidores el derecho a autodeterminar el uso de sus datos, prácticas discriminatorias y abuso de la dominancia del mercado.

“Al estar satisfecho con la evidencia significativa en el expediente, y de que se ha brindado a las Partes de Meta cada oportunidad para articular cualquier posición… la Comisión ahora ha emitido una Orden Final y ha impuesto una sanción contra las Partes de Meta”, dijo en un comunicado el director ejecutivo de la FCCPC, Adamu Abdullahi.

Un portavoz de Meta no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Nigeria, que es el país más poblado de África, también tiene uno de los mayores números de usuarios de internet del mundo con 154 millones de suscriptores activos en 2022, según la agencia de estadísticas del país.

A pesar del alto número de usuarios de internet en el país, Meta no ha cumplido con la Regulación Nigeriana de Protección de Datos, no ha contratado a una Organización de Cumplimiento de Protección de Datos y no ha presentado el informe de auditoría de la Regulación Nigeriana de Protección de Datos durante dos años, dijo la agencia de protección al consumidor.

Además de la multa de $220 millones, la orden de la agencia obligó a Meta a cumplir con las leyes locales y cesar la “explotación” de los consumidores nigerianos.

La investigación sobre los abusos reportados comenzó por primera vez en mayo de 2021 cuando la agencia abrió una investigación sobre la política de privacidad actualizada de WhatsApp. Más tarde informó a Meta sobre sus hallazgos, después de lo cual la empresa propuso un “paquete de remedios” que no abordó las preocupaciones iniciales, según el comunicado.