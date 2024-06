Nigel Farage responde a la “hipocresía” de Boris Johnson sobre comentarios sobre Ucrania | Noticias de Política

Nigel Farage ha respondido a Boris Johnson después de que el ex primer ministro lo etiquetara de “moralmente repugnante” por sus comentarios sobre la guerra en Ucrania. El líder de Reform UK acusó al Sr. Johnson de “hipocresía” mientras mostraba una copia de una primera página de un periódico de 2016 que decía: “Boris culpa a la UE de la guerra en Ucrania”. Apareciendo en la parte superior de un autobús de campaña en Maidstone, Kent, el Sr. Farage señaló que el ex alcalde de Londres una vez culpó de la invasión de Crimea por Rusia en 2014 a las políticas de Bruselas. El líder de Reform hablaba después de que sus comentarios de la semana pasada, en los que afirmó que Occidente y la OTAN “provocaron” el conflicto en Ucrania que comenzó hace más de dos años, generaron una fuerte reacción. La última elección: Sunak dice que no está siendo investigado por el escándalo de las apuestas.