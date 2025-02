Nigel Farage afirma que Reform UK tiene 200,000 miembros y lanza una advertencia al Partido Laborista | Noticias del Reino Unido

El líder de Reforma UK, Nigel Farage, ha dicho que ahora el partido tiene más de 200,000 miembros y tiene como objetivo superar el total del Partido Laborista de 309,000. Hablando en una conferencia regional en Wiltshire, el MP de Clacton llamó al crecimiento de su partido “verdaderamente extraordinario” desde su fundación en 2021 como el relanzamiento del Partido Brexit. Con el contador de miembros en vivo del partido mostrado en una pantalla detrás de él, dijo que estaba en camino de convertirse en “el partido político más grande de este país”. “Ese es nuestro objetivo. Esa es nuestra meta”, dijo. Reform UK ya está por delante de los Conservadores, quienes revelaron en noviembre que casi 132,000 miembros eran elegibles para votar durante la elección de liderazgo del partido para reemplazar a Rishi Sunak. Referente a la disputa del año pasado con la nueva líder Conservadora Kemi Badenoch, cuando ella dudó de la membresía total de Reforma, dijo que el partido “logró que la gente viniera a verificar y mirara el detrás de escena, y todo es totalmente legítimo”. Reflejando el rápido crecimiento de Reforma UK, dijo: “En el mundo moderno, ¿no es verdaderamente extraordinario haber llegado aquí tan rápido? ¿No les muestra que algo está sucediendo en este país? La gente quiere un liderazgo político real. Quieren un cambio real. Eso es lo que eso les dice.” El partido obtuvo más de cuatro millones de votos en las elecciones del año pasado, ganando cinco escaños, incluido el distrito de Essex del Sr. Farage. Farage, ex jefe de UKIP, se había descartado de postularse pero dio marcha atrás después de decir que tenía “un terrible sentido de culpa” por no ofrecerse a postularse. En otra señal de su creciente amenaza para los partidos principales, la semana pasada, Reform UK se colocó en primer lugar en una encuesta de personas que votaron Conservador en las últimas elecciones. Cambiando su enfoque a sus oponentes políticos, declaró que “cuando sobrepasemos [al Partido Laborista], seremos el partido político más grande de este país”. Los Tories “han traicionado al país con una inmigración de puertas abiertas, impuestos más altos, sin entregar el Brexit”, dijo. “Un aumento de 10 millones en la población de este país en los últimos 20 años ha devaluado el nivel de vida de todos en este país”, agregó Farage. “Es realmente increíble. La ola de personas que vinieron bajo Boris Johnson desde 2021, de los millones que vinieron, solo el 20% están trabajando o contribuyendo. El resto nos está costando, al contribuyente. Es un escándalo.” Especificando la plataforma clave de Reform UK, dijo: “Cualquiera que llegue aquí ilegalmente será deportado. Así de simple. Somos el único partido que dice ‘no más aumento de la población a través de la inmigración por muchos años más’. Llamándolo “el único cero neto que apruebo”, dijo que el Reino Unido “no tiene suficientes casas, no podemos conseguir citas con el médico, nuestras carreteras están completamente saturadas, nuestra infraestructura se está desmoronando”.