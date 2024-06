Nigel Farage acusado de hacer política de ‘silbato para perros’ después de atacar a Rishi Sunak.

“

Nigel Farage, líder de Reform UK, fue acusado el domingo de participar en una política de “silbato para perros” después de afirmar que Rishi Sunak regresó temprano de los eventos del Día D en Francia porque no le importaba “nuestra cultura”.

Farage dice que tiene un “plan de cinco años” para reemplazar a los Conservadores como la principal oposición al Laborismo, y su entrada en la campaña electoral general la semana pasada como nuevo líder de Reform ha sembrado el pánico en las filas Tory.

Pero su ataque a Sunak por la decisión del primer ministro de no unirse a un evento conmemorativo en la playa de Omaha la semana pasada fue considerado por sus oponentes como haber cruzado una línea política.

“A Sunak realmente no le importa nuestra historia”, dijo Farage. “Realmente no le importa, francamente, nuestra cultura.” Agregó: “Este hombre no es patriótico.”

Mel Stride, secretario de trabajo y pensiones, le dijo a Laura Kuenssberg de la BBC: “Son comentarios profundamente lamentables.” Añadió: “Fue algo poco aconsejable haber dicho. Me siento muy incómodo con eso.”

Shabana Mahmood, portavoz laborista de justicia, dijo de Farage: “Este es un hombre que tiene antecedentes de tratar de dividir comunidades que solo quiere hacerlo con un barniz de respetabilidad mientras lo hace”.

El líder de Reform UK afirmó que había querido decir que Sunak estaba “totalmente desconectado” de la gente común debido a su “clase y privilegio” y no por ninguna otra razón.

Niegó las sugerencias de que se refería a la herencia asiática del primer ministro, argumentando que los ciudadanos de la Commonwealth representaban el 40% del esfuerzo de guerra británico en las dos guerras mundiales pasadas.

Pero Mahmood dijo: “Creo que esto es un truco clásico de Nigel Farage, inclinarse lo suficiente para dar una señal con un silbato para perros y luego volver a inclinarse y sonar perfectamente razonable.

“Todos podemos ver exactamente lo que Nigel Farage está haciendo, tiene un historial, es completamente inaceptable.”

La decisión de Sunak de cambiar la playa de Omaha por un estudio de ITV, donde lanzó un ataque al líder laborista Sir Keir Starmer, fue vista por los altos Tories como “un regalo” para Farage, quien está disputando el escaño de Clacton en las elecciones del 4 de julio.

Se dice que la moral en la sede de campaña Tory está muy baja y el domingo Stride se enfrentó a preguntas sobre si Sunak seguiría siendo el líder Tory el 4 de julio.

“No debería haber duda de nada más que eso,” dijo a Sky News. Sunak esperará que el lanzamiento del manifiesto conservador el martes le permita recuperar algo de impulso.

Mientras tanto, Farage le dijo a la BBC que la única pregunta que queda en las elecciones es si proporcionará la oposición más efectiva a Starmer. “La elección ha terminado, Labour ya ha ganado,” dijo.

Aunque no se espera que Reform UK gane muchos escaños, si Farage obtiene un escaño en Westminster, en el octavo intento, es probable que cause convulsiones en el partido Conservador sobre cómo tratar con él.

Sir Jacob Rees-Mogg, ex ministro del gabinete, es uno de los que han pedido que Farage “ocupe un alto cargo” en el partido Conservador. Farage dice que quiere reemplazar a los Tories como “la verdadera oposición”.

Los Conservadores de alto rango temen que en los próximos días una encuesta de opinión pueda mostrar un “cambio” donde Reform UK supere a los Tories, lo que sería un gran golpe psicológico para la campaña de Sunak.

El experto en elecciones Sir John Curtice dijo el domingo que desde que Farage reemplazó a Richard Tice como líder de Reform UK la semana pasada, el partido populista de derecha ha subido un promedio de tres puntos en las encuestas de opinión, con los Tories bajando dos.

