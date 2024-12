Nidec de Japón hace una oferta no solicitada de 1.6 mil millones de dólares por Makino.

Nidec Corp. está ofreciendo ¥257.3 mil millones ($1.6 mil millones) para adquirir la empresa constructora de herramientas Makino Milling Machine Co., iniciando una rara adquisición hostil de una empresa japonesa.

El fabricante de motores de precisión y automoción con sede en Kyoto dijo que está ofreciendo ¥11,000 por acción por Makino Milling, un 42% más que el cierre del jueves de la empresa. Las acciones de Makino Milling no se negociaron el viernes por la mañana debido a un exceso de órdenes de compra. Las acciones de Nidec subieron hasta un 5.3% después de anunciar la oferta pública de adquisición, que fue reportada anteriormente por Nikkei como una oferta hostil.

Nidec, el principal fabricante mundial de mini motores, está luchando contra la demanda mediocre de discos duros y los precios despiadados en el mercado de vehículos eléctricos de China. Ha estado buscando entrar en áreas de crecimiento de mayor margen bajo un nuevo liderazgo. El fundador de ochenta años, Shigenobu Nagamori, se apartó en abril, encargando a Mitsuya Kishida avanzar en la compañía hacia los motores de vehículos eléctricos como director ejecutivo.

Nagamori ha dicho que permanecerá para impulsar las adquisiciones del grupo y que está preparado para gastar hasta ¥1 billón para alcanzar ¥10 billones en ventas para marzo de 2031. Desde 1984, Nagamori y su equipo de M&A elegido han liderado más de 70 acuerdos. Si tiene éxito, un acuerdo con Makino Milling marcaría la mayor adquisición única de Nidec y sería al menos la segunda vez que la empresa de 51 años inicia un intento de adquisición hostil.

Fundada en 1937, Makino Milling suministra herramientas de máquinas a las industrias aeroespacial, automotriz, semiconductores y de construcción. Sus clientes incluyen los fabricantes de robots Daifuku Co. y Fanuc Corp., así como Toyota Tsusho Corp. y Nikon Corp., según datos recopilados por Bloomberg.

Nidec dijo que aún no ha mantenido conversaciones con Makino Milling. Aunque tratará de convencer a la junta directiva de la empresa, planea seguir adelante con su oferta pública de adquisición si se cumplen ciertas condiciones, según indicó en un comunicado. Espera que su oferta comience el 4 de abril.

Muchas empresas de maquinaria japonesas tienen precios bajos, en parte debido a sus sólidos vínculos con los fabricantes de automóviles, según Hideyuki Suzuki, director general de SBI Securities. Con un ratio precio-valor contable de menos de 1, “Makino Milling puede estar lista para una reevaluación de sus políticas de capital”, dijo.

No es la primera vez que Nidec intenta una adquisición potencialmente hostil, en un país donde tales acuerdos suelen ser acordados de antemano. El año pasado, anunció una oferta no solicitada para Takisawa Machine Tool Co., que eventualmente consintió en el acuerdo.

Lo que dice Bloomberg Intelligence:

Nidec podría aumentar su beneficio operativo en aproximadamente un 7-9% debido a su posible adquisición de Makino Milling Machine, calculamos después de que la primera anunciara una oferta pública de adquisición. Más importante aún, Nidec podría fortalecer su gama de productos en el negocio de herramientas de máquinas, que representa el 11-13% de las ventas totales, ya que los centros de mecanizado de Makino pueden complementar la cartera de herramientas existente de Nidec.

-Masahiro Wakasugi, analista senior de la industria

