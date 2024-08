Nicolás Maduro prohíbe la X durante 10 días por disputa con Elon Musk

El presidente venezolano Nicolás Maduro ha firmado un decreto bloqueando el acceso a la plataforma de redes sociales X, anteriormente Twitter, durante 10 días después de una disputa pública con el dueño Elon Musk. Los dos hombres han intercambiado insultos desde que el señor Maduro fue declarado ganador de la elección presidencial disputada del mes pasado. Musk ha descrito al líder venezolano como “dictador” y “payaso”, mientras que Maduro ha acusado a Musk de incitar “odio, fascismo, [y] guerra civil”. Recientes semanas han visto protestas contra el gobierno debido al resultado de la elección y cientos de personas han sido arrestadas por las fuerzas de seguridad de Venezuela. La votación, realizada el 28 de julio, ha sido descrita como “antidemocrática” por observadores independientes, y la principal oposición ha dicho que tiene evidencia de que su candidato, Edmundo González, ganó por amplio margen. Maduro ha afirmado que la autoridad electoral del país, el Consejo Nacional Electoral (CNE), fue blanco de un “golpe cibernético” durante la elección y acusó a Musk de organizar un “ataque” a su reelección. El Centro Carter, que observó la elección por invitación del gobierno venezolano, dijo que no vio “evidencia” de ningún ciberataque. En un discurso transmitido por televisión estatal el jueves por la noche, Maduro dijo que X sería “retirado de circulación” por la agencia estatal encargada de las telecomunicaciones. “Elon Musk es el dueño de X y ha violado todas las reglas”, dijo. “Ha violado las reglas al incitar al odio, fascismo, guerra civil, muerte, enfrentamiento de los venezolanos y ha violado todas las leyes venezolanas.” En publicaciones en X antes de la elección presidencial, Musk expresó su apoyo a la principal oposición, diciendo: “Es hora de que el pueblo de Venezuela tenga la oportunidad de un futuro mejor”. Después de los resultados, alegó que había habido “gran fraude electoral por parte de Maduro” y escribió: “Vergüenza para el Dictador Maduro”. También comparó la inteligencia de Maduro con la de un burro y dijo “el pueblo de Venezuela ya está cansado de este payaso”. El CNE ha declarado a Maduro como ganador de la elección pero aún no ha publicado los resultados oficiales. Los llamamientos de la oposición para la publicación de los resultados han sido respaldados por los gobiernos de Brasil, Colombia y México. Los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Uruguay y Ecuador han reconocido a González como el ganador de la votación. El Centro Carter dijo en su evaluación que la elección “no cumplió con los estándares internacionales de integridad electoral y no puede considerarse democrática”. El Tribunal Supremo de Venezuela ha citado a representantes de todos los partidos y candidatos para presentar sus propios recuentos de votos antes del viernes. Maduro ha dicho que asistirá al tribunal el viernes, pero González ha dicho que asistir a la audiencia lo haría “totalmente vulnerable debido a la indefensión y violación del debido proceso”. “Pondría en riesgo no solo mi libertad, sino, lo más importante, la voluntad del pueblo venezolano”, dijo.