Nicola Sturgeon no sabe ‘nada más’ sobre la investigación policial 18 meses después de su arresto | Noticias de UK

Nicola Sturgeon dice que no sabe “nada más” sobre la investigación policial en la financiación y finanzas del SNP, 18 meses después de que fue arrestada y liberada sin cargos.

El ex primer ministro, quien fue interrogado por oficiales en junio del año pasado, dijo que estaba continuando con su vida “lo mejor que puedo en este momento”.

El ex líder del SNP ha negado continuamente cualquier mala conducta.

El ex director ejecutivo del SNP y esposo de la Sra. Sturgeon, Peter Murrell, fue acusado de malversar fondos del partido en abril.

El ex tesorero del partido MSP Colin Beattie también ha sido arrestado y liberado como parte de la investigación.

La larga investigación de la Policía de Escocia, apodada Operación Branchform, ha estado en curso desde julio de 2021.

La investigación está vinculada al gasto de alrededor de £600,000 recaudados por partidarios del SNP para ser destinados a la campaña por la independencia escocesa.

Preguntada si había sabido algo más sobre la investigación, la Sra. Sturgeon dijo: “No tengo nada que añadir. Nada que ofrecerte al respecto.

“No sé más de lo que sabía en ese momento y de todas formas no puedo comentar al respecto.

“Simplemente estoy siguiendo con mi vida lo mejor que puedo en este momento”.

En septiembre, se supo que altos oficiales habían contactado con la Fiscalía de la Corona y el Servicio Fiscal de Procurador (COPFS) el mes anterior para “asesoramiento y orientación” sobre los siguientes pasos.

Se intercambió un informe con la información más reciente sobre la importante investigación entre las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.

Lea más noticias de Sky News:

Starmer defiende la política de China tras el escándalo de espionaje.

Mujer evita la cárcel después de arrojarle un batido a Nigel Farage.

La Sra. Sturgeon, MSP por Glasgow Southside, recientemente presentó papeles de nominación al SNP mientras busca confirmar a sus candidatos para las elecciones al parlamento de Holyrood en 2026.

La Sra. Sturgeon, quien ha sido MSP desde que se estableció por primera vez el parlamento escocés descentralizado en 1999, añadió que tomaría una decisión final sobre si postularse nuevamente “en debido tiempo”.

Ella dijo: “He presentado los papeles, así que como están las cosas, no planeo ir a ningún lado.

“Pero no he tomado una decisión final, tomaré una decisión final al respecto en su debido momento”.

La Sra. Sturgeon agregó que su decisión se tomaría “con suficiente antelación para confirmarme como candidato o permitir al partido elegir a otra persona”.