NexPoint Real Estate Finance, Inc. Anuncia la Llamada de Conferencia de Ganancias del Cuarto Trimestre y Año Completo 2024 Por Investing.com

DALLAS, 24 de enero de 2025 / PRNewswire / – NexPoint Finance, Inc. (NYSE: NREF) (la “Compañía”) anunció hoy que la Compañía tiene programada una conferencia telefónica el jueves 27 de febrero de 2025, a las 11:00 a.m. ET (10:00 a.m. CT), para discutir los resultados financieros del cuarto trimestre y del año completo 2024.

La conferencia telefónica se podrá acceder en vivo por teléfono marcando al 888-660-4430 o, para llamadas internacionales, al +1 646-960-0537 y utilizando el código de acceso Conference ID: 6891136. Una transmisión en vivo del audio de la llamada estará disponible en línea en el sitio web de la Compañía, nref.nexpoint.com (en “Recursos”). Una repetición en línea estará disponible poco después de la llamada en el sitio web de la Compañía y continuará disponible por 60 días.

Una repetición de la conferencia telefónica también estará disponible hasta el jueves 13 de marzo de 2025, marcando al 800 – 770 – 2030 o, para llamadas internacionales, al +1 609- 800 – 9909 e ingresando el código de acceso 6891136.

La Compañía planea emitir un comunicado de prensa con los resultados financieros del cuarto trimestre y del año completo 2024 antes de la apertura del mercado el jueves 27 de febrero de 2025.

Acerca de NexPoint Real Estate Finance, Inc.

NexPoint Real Estate Finance, Inc., es un REIT (fideicomiso de inversión en bienes raíces) con cotización en bolsa, con sus acciones comunes y acciones preferidas de la Serie A listadas en la Bolsa de Nueva York bajo los símbolos “NREF” y “NREF-PRA”, respectivamente, enfocada principalmente en originar, estructurar e invertir en préstamos hipotecarios de primer lienzo, préstamos mezzanine, equity preferencial, pagarés convertibles, propiedades multifamiliares e inversiones en equity común, así como en securitizaciones de valores respaldados por hipotecas comerciales de alquiler multifamiliar y unifamiliar, contratos y valores respaldados por hipotecas. Más información sobre la Compañía está disponible en nref.nexpoint.com.

CONTACTOS

Relaciones con Inversores

Kristen (Thomas) Griffith

[email protected]

Relaciones con los Medios

Prosek Partners para NexPoint

[email protected]

