Nexo integra la analítica de The Tie para inversores minoristas por Investing.com

El prestamista de criptomonedas Nexo ha integrado la analítica en tiempo real de The Tie en su plataforma para ayudar a los inversores minoristas a refinar sus estrategias comerciales con analíticas de trading de grado institucional.

La nueva herramienta de analítica integrada proporciona a los inversores una serie de indicadores que incluyen estadísticas en tiempo real de Twitter, actividad en cadena, tarifas de gas, distribución de la propiedad y descripciones detalladas de los activos. El proveedor de servicios de información criptográfica mencionó que estos datos, tradicionalmente disponibles solo para instituciones, ahora están accesibles para todos los usuarios de Nexo.

El producto central de The Tie es el Terminal SigDev, que ofrece datos de mercado, de la empresa y de noticias todo en una sola plataforma. Los datos de noticias de la firma son actualmente la función más utilizada en el terminal.

En el primer trimestre de 2024, el volumen de trading al contado en exchanges centralizados alcanzó los $4.29 billones, resaltando la enorme demanda de los participantes del mercado.

“Aprender a analizar y comprender el mercado requiere tanto tiempo como información. Al asociarnos con The Tie, nos comprometemos a brindar a todos los usuarios un acceso rápido al sentimiento y movimientos del mercado, mejorando su experiencia y participación a través de valiosos conocimientos basados en datos,” dijo Elitsa Taskova, Directora de Producto de Nexo.

Joshua Frank, Cofundador y CEO de The Tie, agregó: “Estamos encantados de presentar herramientas de análisis en tiempo real en la plataforma de Nexo. Los usuarios de Nexo ahora tendrán acceso a las mismas métricas líderes en la industria que proporcionamos a más de cien clientes institucionales en The Tie Terminal. Aplaudimos la visión de Nexo de integrar las extensas herramientas de The Tie para construir una experiencia comercial robusta y única para inversores individuales.”

The Tie ha sido parte del portafolio de Nexo Ventures desde marzo de 2022. El sector ha atraído una financiación decente en los últimos meses a medida que los inversores intentan dar sentido al aluvión de información relacionada con las criptomonedas. Los clientes de The Tie incluyen fondos de cobertura tradicionales y nativos de criptomonedas, escritorios de negociación extrabursátil, creadores de mercado, venues de trading, bancos, firmas de venta y otros participantes del mercado institucional.

Nexo lanzó su brazo inversor, Nexo Ventures, en 2022, que ahora incluye más de 60 empresas en su cartera. Desde su inicio, la empresa ha procesado más de $130 mil millones para más de 7 millones de usuarios en 200 jurisdicciones.

A principios de este mes, el prestamista de criptomonedas recibió la aprobación inicial como entidad con licencia en Dubai por parte de la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA) de la región.