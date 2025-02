Neural: OpenAI anuncia GPT-4.5, el modelo más grande y mejor de ChatGPT para chatear

Bienvenido a Neural. La IA avanza rápido. Te ayudamos a mantenerte al día. OpenAI ha presentado oficialmente GPT-4.5, la última versión del modelo ChatGPT más rápido. Si bien GPT-4.5 destaca en varias áreas, incluida la precisión y la inteligencia emocional, OpenAI enfatiza que GPT-4.5 no es su modelo más avanzado por ahora.

GPT-4.5 es más inteligente, más cálido y aún no está disponible para todos

OpenAI sabe que sus diversos modelos y nombres de modelos son confusos. GPT-4.5 no está aquí para ayudar. De hecho, aunque GPT-4.5 es el último lanzamiento de modelo, OpenAI dice que su modelo de razonamiento o3 sigue siendo el más poderoso. Describe a GPT-4.5 como una vista previa de investigación y no como un modelo de frontera.

Más adelante este año, OpenAI espera presentar GPT-5 como un solo modelo que maneje solicitudes rápidas de chat y solicitudes de razonamiento más intensas sin cambiar de modelos.

Por ahora, GPT-4.5 está aquí para reemplazar a GPT-4o con más precisión, menos alucinaciones y mayor inteligencia emocional. La calidad última es algo por lo que el chatbot Claude de Anthropic ha sido elogiado, especialmente en comparación con las respuestas menos naturales de ChatGPT hasta ahora.

Por ejemplo, GPT-4.5 puede invitar a los usuarios a continuar una conversación en lugar de simplemente proporcionar información detallada como respuesta. El nuevo modelo también es más conciso y conversacional, según OpenAI.

A partir de hoy, GPT-4.5 está disponible para suscriptores Pro en el plan de $200/mes, pero el nuevo modelo llegará a más usuarios a partir de la próxima semana. OpenAI dice que comenzará a implementar GPT-4.5 a los suscriptores de ChatGPT Plus ($20/mes) y de Team la próxima semana, seguido por los usuarios de Enterprise y Edu la semana siguiente.



Para profundizar más, puedes leer la tarjeta de sistema de 30 páginas de OpenAI sobre GPT-4.5 aquí.

Más allá de OpenAI

Mientras OpenAI continúa avanzando, exintegrantes clave de OpenAI que dejaron la empresa han fundado nuevas startups que están recaudando fondos y desarrollando nuevas herramientas de IA.

Mira Murati, ex Directora de Tecnología de OpenAI, anunció recientemente su startup de IA llamada Thinking Machines Lab. Murati ha incorporado a más de 30 expertos de OpenAI, Meta y Google DeepMind.

La cofundadora Lilian Weng anteriormente se desempeñó como Vicepresidenta de seguridad y robótica de IA, así como investigación aplicada en OpenAI. John Schulman, otro cofundador de OpenAI, se unió a Thinking Machines desde Anthropic, donde se desempeñó como investigador.

Thinking Machines Lab se centra en modelos de IA multimodales y productos que son accesibles con aplicaciones prácticas.

Así es como Thinking Machines Lab describe su enfoque en parte:

Si bien las capacidades de la IA han avanzado drásticamente, siguen existiendo lagunas clave. La comprensión de la comunidad científica sobre los sistemas de IA de frontera se queda rezagada respecto a las capacidades que avanzan rápidamente. El conocimiento sobre cómo se entrenan estos sistemas se concentra en los principales laboratorios de investigación, lo que limita tanto el discurso público sobre la IA como la capacidad de las personas para utilizar la IA de manera efectiva. Y, a pesar de su potencial, estos sistemas siguen siendo difíciles de personalizar para satisfacer las necesidades y valores específicos de las personas. Para cerrar estas brechas, estamos construyendo Thinking Machines Lab para hacer que los sistemas de IA sean más ampliamente comprendidos, personalizables y generalmente capaces. […]

Énfasis en la colaboración humano-IA. En lugar de enfocarse únicamente en hacer sistemas de IA completamente autónomos, estamos entusiasmados de construir sistemas multimodales que trabajen colaborativamente con las personas.

Sistemas de IA más flexibles, adaptables y personalizados. Vemos un enorme potencial para que la IA ayude en todos los campos de trabajo. Si bien los sistemas actuales sobresalen en programación y matemáticas, estamos construyendo una IA que pueda adaptarse al espectro completo de la experiencia humana y permitir un mayor espectro de aplicaciones.

La empresa busca recaudar $1 mil millones con una valoración de $9 mil millones, según Business Insider.

Ilya Sutskever, ex científico jefe de OpenAI, cofundó otra startup de IA llamada Safe Superintelligence con el ex investigador de OpenAI Daniel Levy y el antiguo líder de proyectos de IA de Apple Daniel Gross.

Así es como SSI explica su propósito:

Construir una superinteligencia segura (SSI) es el problema técnico más importante de nuestro tiempo.

Hemos iniciado el primer laboratorio SSI de tiro directo del mundo, con un objetivo y un producto: una superinteligencia segura.

Se llama Safe Superintelligence Inc.

SSI es nuestra misión, nuestro nombre y toda nuestra hoja de ruta de productos, porque es nuestro único enfoque. Nuestro equipo, inversores y modelo de negocio están alineados para lograr SSI.

Abordamos la seguridad y las capacidades de manera simultánea, como problemas técnicos que se deben resolver a través de avances revolucionarios en ingeniería y ciencia. Planeamos avanzar en las capacidades lo más rápido posible, asegurándonos de que nuestra seguridad siempre esté por delante.

De esta manera, podemos escalar en paz.

SSI recaudó su primer $1 mil millones en septiembre de 2024. Más recientemente, SSI ha estado buscando un adicional de $1 mil millones con una valoración de mercado de $30 mil millones.

Una tercera startup de IA de un veterano de OpenAI para tener en cuenta es Eureka Labs, que está creando una plataforma educativa nativa de IA. El ex científico investigador y miembro fundador de OpenAI, Andrej Karpathy, ha estado construyendo Eureka Labs desde 2024. Actualmente se desempeñó como director de IA en Tesla.

La startup anunció su misión y su primer producto en desarrollo en julio de 2024:

Somos Eureka Labs y estamos construyendo un nuevo tipo de escuela que es nativa de IA.

¿Cómo podemos abordar una experiencia ideal para aprender algo nuevo? Por ejemplo, en el caso de la física, uno podría imaginar trabajar a través de materiales didácticos de muy alta calidad junto con Feynman, que está allí para guiarte en cada paso del camino. Desafortunadamente, los expertos en la materia que son profundamente apasionados, excelentes para enseñar, infinitamente pacientes y fluidos en todos los idiomas del mundo también son muy escasos y no pueden tutorar personalmente a los 8 mil millones de nosotros bajo demanda.

Sin embargo, con los recientes avances en IA generativa, esta experiencia de aprendizaje parece factible. El maestro todavía diseña los materiales del curso, pero son apoyados, aprovechados y escalados con un Asistente de Enseñanza de IA que está optimizado para ayudar a guiar a los estudiantes a través de ellos. Esta simbiosis de Maestro + IA podría ejecutar todo un plan de estudios de cursos en una plataforma común. Si tenemos éxito, será fácil para cualquiera aprender cualquier cosa, ampliando la educación tanto en alcance (un gran número de personas aprendiendo algo) como en extensión (cualquier persona aprendiendo una gran cantidad de materias, más allá de lo que puede ser posible hoy en día sin ayuda).

Nuestro primer producto será el mejor curso de IA del mundo, LLM101n. Este es un curso de nivel universitario que guía al estudiante a través de la capacitación de su propia IA, muy similar a una versión más pequeña del Asistente de Enseñanza de IA en sí mismo. Los materiales del curso estarán disponibles en línea, pero también planeamos ejecutar tanto cohortes digitales como físicas de personas que lo sigan juntas.

Hoy en día, estamos concentrados en construir LLM101n, pero esperamos un futuro donde la IA sea una tecnología clave para aumentar el potencial humano.

Más por venir para Eureka Labs. Mientras tanto, Karpathy comparte regularmente su conocimiento en videos de duración de un curso en YouTube:

Finalmente, Meta supuestamente está desarrollando una aplicación independiente de IA que debutará tan pronto como en el segundo trimestre de este año. CNBC informa:

La compañía tiene la intención de lanzar una aplicación independiente de IA de Meta durante el segundo trimestre, según personas familiarizadas con el asunto. Marca un gran paso en los planes del CEO de Meta, Mark Zuckerberg, de convertir a su empresa en el líder en inteligencia artificial para fin de año, por delante de competidores como OpenAI y Alphabet, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque el proyecto es confidencial.

La noticia de que Meta posiblemente enfoque sus esfuerzos de IA en una aplicación independiente y no solo dentro de Facebook y WhatsApp provocó que Sam Altman de OpenAI bromeara en X, “ok fine maybe we’ll do a social app.”

lol if facebook tries to come at us and we just uno reverse them it would be so funny 🤣

— Sam Altman (@sama) February 27, 2025

Más sobre las últimas novedades en desarrollos de IA en la próxima edición de Neural — ¡solo en 9to5Mac! Lee la edición anterior aquí.

