NeuConnect completa la primera fase de cableado para el interconector de $3.03 mil millones

NeuConnect ha anunciado la culminación de la primera fase de trabajos de cableado en tierra y en aguas del Reino Unido para su proyecto de interconexión eléctrica de £2.4bn ($3.03bn). El proyecto establecerá el primer enlace directo de energía entre el Reino Unido y Alemania, dos de los mayores mercados energéticos de Europa. Las nuevas estaciones convertidoras en la Isla de Grain en Kent, Reino Unido, y en Wilhelmshaven, al norte de Alemania, estarán vinculadas por 725 km de cables terrestres y submarinos. El buque Cable Enterprise de Prysmian ha tendido cables submarinos en aguas del Reino Unido, enterrándolos bajo el lecho marino para proteger el entorno marino y minimizar el impacto. La fase inicial también incluyó trabajos de introducción, con cables dispuestos a través de nuevos conductos subterráneos en la costa de la Isla de Grain hasta el sitio en tierra de NeuConnect. En total, se han instalado 56 km de cables en la primera etapa. La construcción principal de NeuConnect comenzó en 2023, con trabajos de cimentación en la estación convertidora del Reino Unido en plena actividad. También han comenzado los trabajos de pilotaje para la nueva estación convertidora en Alemania. El proyecto está liderado por los inversionistas globales Meridiam, Allianz Capital Partners, Kansai Electric Power y TEPCO. Una vez operativo en 2028, el interconector tendrá una capacidad de 1.4GW, capaz de abastecer de energía a 1.5 millones de hogares. Mejorará la seguridad energética y facilitará la integración de fuentes de energía renovable en el Reino Unido y Alemania. La instalación de cables se reanudará después de una pausa invernal, con planes de aceleración a finales de 2025. El extenso programa de cableado, que implica la instalación de cables de corriente continua de alta tensión de 525kV, continuará por aguas del Reino Unido, Holanda y Alemania hasta 2027. La presidenta de NeuConnect, Julia Prescot, declaró: "Completar esta primera fase de cableado es un hito importante para NeuConnect y un momento simbólico importante para el Reino Unido y Alemania, ya que un nuevo y importante enlace energético entre ambos países comienza a tomar forma." "Como uno de los interconectores más largos del mundo, esta fase de obras es en gran medida una primera etapa en una maratón de cableado de 725 km mucho más larga; estamos contentos de haber alcanzado este hito importante, pero no somos complacientes acerca de la escala de trabajos por completar, y la estrecha colaboración con nuestros socios de la industria será crucial para mantener este nuevo enlace energético vital firmemente en marcha."