Netflix lanza tráiler de la serie de Harlan Coben, Desaparecido

Los fans pueden ver un vistazo de lo que esperar de la nueva serie que cuenta con Richard Armitage, Steve Pemberton, James Nesbitt y más.

Este no es la primera serie de Netflix de Coben, ya que títulos como Fool Me Once, Stay Close, The Stranger y más han llegado a la plataforma de transmisión, habiendo sido adaptados de sus novelas del mismo nombre.

Ahora, Missing You es su próximo libro que será transformado en una serie que llegará a Netflix – esto es lo que sabemos.

¿Qué haces cuando tu ex aparece después de desaparecer durante 11 años?@HarlanCoben’s MISSING YOU, lanzamiento en Netflix el día de Año Nuevo, solo en Netflix. pic.twitter.com/bVU5L6DPXN

— Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) November 25, 2024

Trailer de Missing You lanzado antes del lanzamiento de la serie en Netflix



El tráiler fue publicado en X (anteriormente Twitter) por la cuenta oficial de Netflix Reino Unido e Irlanda con la leyenda: “¿Qué haces cuando tu ex aparece después de desaparecer durante 11 años?”

“@HarlanCoben’s MISSING YOU, lanzamiento el día de Año Nuevo, solo en Netflix.

Discutiendo el primer vistazo del tráiler, Radio Times dijo: “Dirigida por Rosalind Eleazar (Slow Horses), la serie sigue a la Detective Kat Donovan, cuya vida da un giro cuando ve a su ex prometido Josh (Ashley Walters) en una aplicación de citas 11 años después de que desapareció sin dejar rastro.

“Si bien la sinopsis afirmaba previamente que su reaparición obliga a Kat “a sumergirse nuevamente en secretos enterrados de su pasado”, el tráiler ofrece una idea de qué podrían ser esos secretos.”

Cómo ver Missing You en Netflix



Los fans de Harlan Coben pueden considerar la nueva serie como un regalo de Navidad tardío o como una forma emocionante de comenzar el nuevo año.

Missing You se lanzará en Netflix el día de Año Nuevo (1 de enero de 2025).