Netanyahu promete continuar la guerra a pesar de la condena de los ataques aéreos.

El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha prometido continuar la guerra contra Hamas en medio de la condena internacional por un ataque aéreo que mató a decenas de palestinos en Rafah el domingo. Al menos 45 personas fueron asesinadas, según el Ministerio de Salud dirigido por Hamas, mientras que cientos más fueron tratados por quemaduras graves, fracturas y heridas de metralla. Hablando en el parlamento israelí, el Sr. Netanyahu dijo que el ataque fue un “trágico accidente” pero agregó: “No tengo la intención de poner fin a la guerra antes de que se hayan logrado todos los objetivos”. Dijo que era vital que Israel tomara “todas las precauciones posibles” para proteger a los civiles e insistió en que las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) estaban haciendo “todo lo posible para no dañar a aquellos no involucrados” en el conflicto. La dirección fue interrumpida ocasionalmente por abucheos de familiares de rehenes tomados por Hamas durante el ataque del 7 de octubre, algunos de los cuales han criticado al primer ministro por no llegar a un acuerdo para la liberación de sus seres queridos. “En Rafah ya evacuamos a unos un millón de residentes no combatientes y a pesar de nuestros máximos esfuerzos por no dañar a los no combatientes, desafortunadamente algo salió trágicamente mal”, insistió el señor Netanyahu. “Estamos investigando el incidente y llegaremos a conclusiones porque esta es nuestra política”. Las organizaciones internacionales se han alineado para condenar el ataque, con la UE insistiendo en que Israel respete una sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la semana pasada para detener los ataques en Rafah. El principal diplomático del bloque, Josep Borrell, calificó el ataque del domingo de “horrible”. A pesar de la sentencia de la CIJ, Israel se ha comprometido a continuar con la invasión de Rafah, con funcionarios que insisten en que la sentencia dejó margen para que el ataque cumpla con el derecho internacional. El jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Turk, dijo que el ataque sugiere que no ha habido “ningún cambio aparente en los métodos y medios de guerra utilizados por Israel que ya han llevado a tantas muertes de civiles”. Israel lanzó el ataque de Rafah del domingo horas después del primer ataque con misiles de Hamas a Tel Aviv en varios meses. Los funcionarios de las IDF dijeron que el ataque en Rafah había matado a dos comandantes superiores de Hamas, y que estaban investigando las muertes de civiles en la zona. Pero el Crescente Rojo palestino dijo que el ataque aéreo había apuntado a tiendas para personas desplazadas cerca de una instalación de la ONU en Tal al-Sultan, a unos 2 km al noroeste del centro de Rafah. Vídeos del escenario en la zona de Tal al-Sultan el domingo por la noche mostraron una gran explosión e intensos incendios ardiendo. Las impactantes imágenes mostraban varias estructuras en llamas junto a una pancarta que decía “Campamento de Paz de Kuwait ‘1’”, así como socorristas y transeúntes llevando varios cuerpos. Médicos Sin Fronteras (MSF) dijo el lunes que una de sus instalaciones había recibido al menos 28 personas muertas, incluidas mujeres y niños, tras el ataque. dijo que había tratado a otros 180 palestinos heridos, la mayoría con graves heridas de metralla, fracturas, heridas traumáticas y quemaduras. MSF rechazó los informes israelíes de que el ataque había sido preciso, diciendo que “el ataque a un campamento poblado en una supuesta ‘zona segura’ en Rafah muestra un completo desprecio por la vida de los civiles en Gaza”. Los Estados Unidos calificaron las imágenes de “desgarradoras” pero insistieron en que Israel tenía derecho a defenderse. “Israel tiene derecho a ir tras Hamas, y entendemos que este ataque mató a dos altos terroristas de Hamas responsables de ataques contra civiles israelíes”, dijo un portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca. Pero reconocieron que “Israel debe tomar todas las precauciones posibles para proteger a los civiles”. Los funcionarios israelíes pasaron la mayor parte del lunes tratando de averiguar qué salió mal en Rafah. ¿Cómo un “ataque preciso” usando municiones especializadas con “cabezas reducidas” resultó en un incendio que mató a docenas e hirió a decenas? Tras la sentencia de la CIJ de la semana pasada, ordenando a Israel que detenga cualquier operación en la zona de Rafah que pueda infligir más daño a la población palestina, Israel sabe que los ojos del mundo están puestos en él. Están bajo una enorme presión para explicar sus acciones. Dicen que la operación se basó en inteligencia, y parece que ambos figuras de Hamas fueron asesinadas. Pero la presencia de un gran número de civiles y, al parecer, una cantidad significativa de material inflamable, plantea muchas preguntas sobre cómo se planeó y ejecutó este incidente. Con altos oficiales militares, incluido el Mayor General Yifat Tomer Yerushalmi, el abogado general de las IDF, prometiendo una investigación a fondo, podemos esperar que alguna explicación más detallada llegue bastante pronto. Pero si esto marca un punto de inflexión en la campaña es otra cuestión. Netanyahu sigue comprometido con lo que él llama “victoria total” en Rafah, por lo que no hay señales de que el desastre del domingo cambie su parecer. A pesar de las escenas desgarradoras de la noche anterior, las fuerzas terrestres israelíes aún parecen actuar un poco cautelosamente a medida que se acercan a la ciudad de Rafah en sí. Hasta ahora, sus operaciones no han resultado en una carnicería. Pero eso es precisamente lo que logró el ataque aéreo de anoche, infligiendo otro golpe a la ya maltrecha imagen de Israel y socavando su razón para seguir adelante. La campaña militar de Israel en Gaza comenzó después de que los hombres armados de Hamas atacaron a Israel el 7 de octubre, matando a unas 1.200 personas y llevándose a 252 de vuelta a Gaza como rehenes. Más de 36.000 palestinos han muerto en la guerra desde entonces, según el ministerio de salud dirigido por Hamas en Gaza.