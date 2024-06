Netanyahu le pide a Gantz que no renuncie al Gabinete de Guerra de Israel.

El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, le pidió al líder de la oposición, Benny Gantz, que reconsiderara su decisión de abandonar el gobierno de emergencia, que se formó inmediatamente después de los ataques de Hamas el 7 de octubre.

“Israel está en una guerra existencial en varios frentes. Benny, este no es el momento de abandonar la campaña, es el momento de unir fuerzas”, dijo Netanyahu en un post en la plataforma social X, mientras Gantz anunciaba su decisión de renunciar al Gabinete de Guerra.

Netanyahu, en su declaración, se comprometió a seguir adelante en la guerra contra Hamas, el cuerpo gobernante de Gaza, a pesar de la salida del líder centrista.

“Los ciudadanos de Israel, seguiremos hasta la victoria y el logro de todos los objetivos de la guerra, principalmente la liberación de todos nuestros rehenes y la eliminación de Hamas”, dijo Netanyahu.

“Mi puerta seguirá abierta para cualquier partido sionista que esté listo para ponerse debajo de la camilla y ayudar a lograr la victoria sobre nuestros enemigos y garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos”.

Gantz, ex jefe militar, se ha vuelto cada vez más crítico con el gobierno de Netanyahu desde que comenzó la guerra y amenazó con renunciar a su cargo hace tres semanas si el gobierno de Netanyahu no adoptaba un nuevo plan para el fin de la guerra en Gaza. Estableció el 8 de junio como plazo.

Al anunciar su decisión de abandonar el gobierno, Gantz dijo el domingo que Netanyahu está haciendo “imposible la victoria total” y que el país debe priorizar la devolución de los rehenes “por encima de la supervivencia política”, informó The Associated Press.

El anuncio llega un día después de que las fuerzas israelíes rescataran a cuatro rehenes en la misión más grande de este tipo desde que comenzó la guerra.

